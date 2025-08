Avisan de la letra pequeña del Plan MOVES III que te ayuda a comprar un coche eléctrico o híbrido: "Hasta los dos años"

Te imaginas que por fin das el paso, te compras ese coche eléctrico con el que llevas soñando meses, solicitas la ayuda del Gobierno y, cuando por fin te llega el ingreso, te das cuenta de que el reloj no había empezado a correr… hasta ahora. Pues eso es exactamente lo que les está ocurriendo a muchos conductores que se han acogido al Plan MOVES III sin fijarse en la letra pequeña. Una letra pequeña que puede hacer que te toque devolver el dinero si vendes el coche antes de tiempo.

Puede hacerte devolver la ayuda

Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman' lo han contado con todo detalle en Poniendo las Calles, donde han lanzado una advertencia directa para quienes estén pensando en aprovechar las ayudas del plan, prorrogado recientemente hasta el 31 de diciembre de 2025. Aunque sobre el papel suena a oportunidad, hay un matiz que puede cambiarlo todo. “Recordemos que esas ayudas económicas, esas subvenciones tienen detalles y letra pequeña muy muy a tener en cuenta”, explicó Motorman en los micrófonos de COPE.

Y es que, como recordó Motorman en la antena de COPE, estas ayudas tienen letra pequeña que puede cambiar por completo los cálculos iniciales del comprador. Y el más importante, sin duda, tiene que ver con los plazos. El vehículo no se puede vender durante los dos años posteriores a la recepción efectiva de la ayuda.

Ese matiz, aparentemente burocrático, puede transformarse en un problema serio si se desconoce: “El periodo arranca siempre a contar desde la fecha en la que la subvención es recibida, es efectivamente pagada y no desde la solicitud. Aunque lo normal es que el tiempo de tramitación pueda llegar hasta los 2 años”, explicó. Esto significa que podrías tener el coche desde hace mucho, pero hasta que no te ingresen el dinero, el contador de esos dos años no empieza a correr.

La ayuda llega tarde

Las consecuencias no son menores. Si por cualquier motivo vendes el coche antes de cumplir esos dos años desde el ingreso, estarías obligado a devolver la ayuda del Plan MOVES III. Y eso puede pillarte con el pie cambiado, sobre todo si el vehículo ha perdido valor, si tus circunstancias personales cambian o si simplemente quieres cambiarlo por otro modelo.

Este aspecto es uno de los más debatidos por los compradores, que, en ocasiones, tardan más de un año en recibir la ayuda. Lo denuncian desde lugares como Asturias, como se puede conocer a través de este artículo de COPE, hay usuarios que llevan hasta tres años esperando a que se les conceda.

En ese contexto, conviene no precipitarse. “Las personas físicas, particulares o autónomos, solo pueden solicitar la ayuda para un único vehículo por convocatoria”, explicó también Motorman, mientras que las empresas sí pueden beneficiarse de ayudas para varios vehículos: “Desde 50 hasta 250 vehículos”, añadió. Así lo detalla también esta guía práctica de COPE Cataluña, donde se advierte sobre todos los requisitos.

La prórroga del programa, anunciada oficialmente en abril con una inversión de 1.700 millones de euros por parte del Gobierno, fue recibida como una buena noticia. Pero conviene tener en cuenta todo lo que implica. Puedes leer más sobre este anuncio en esta noticia de COPE.

¿Estamos preparados para que en 2035 dejen de venderse vehículos con motor de combustión? ¿Realmente los incentivos están ayudando o sólo complican aún más la compra? Algunas respuestas a estas preguntas también se trataron en La Linterna, con expertos del sector, en este audio de COPE, que pone en duda si todo este plan responde más a una agenda política que a una estrategia sostenible real.

Porque al final, como advirtió Alfonso García en la radio, el problema no es solo el precio del coche. Es el tiempo, los plazos y las condiciones que vienen pegadas al papel, y que muchos no leen hasta que es tarde. Y ahí es donde puede estar el verdadero coste del coche eléctrico.