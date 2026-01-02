Fernando Trías de Bes, analista económico: "La gente no se arruina por falta de patrimonio, se arruina por falta de liquidez"

El economista Fernando Trías de Bes ha lanzado una seria advertencia durante su intervención en el programa ‘Herrera en COPE’ con Sofía Buera, al subrayar una de las claves menos comprendidas de las finanzas personales. Según el experto, el mayor riesgo financiero no reside en la falta de bienes, sino en la ausencia de dinero disponible para afrontar el día a día. “La gente no se arruina por falta de patrimonio, la gente se arruina por falta de liquidez”, ha sentenciado.

La gente no se arruina por falta de patrimonio, la gente se arruina por falta de liquidez" Fernando Trías de Bes Economista

Trías de Bes ha explicado que es posible poseer un gran patrimonio en forma de propiedades o joyas pero, aun así, enfrentar la ruina si no se tiene liquidez, es decir, dinero “constante y sonante”. Ha recordado el ejemplo de la crisis del ladrillo, donde muchos propietarios de inmuebles se vieron en apuros por no tener efectivo. Esta situación, ha señalado, puede obligar a “malvender algo por falta de liquidez”, lo que lleva a muchas personas a la quiebra.

La importancia de la educación financiera

Este desconocimiento general, en un país por debajo de la media europea en cultura financiera, evidencia la necesidad de una mayor formación desde edades tempranas. Para Trías de Bes, la educación financiera es “esencial” y “totalmente fundamental”, equiparando su importancia a la de la educación sexual en los colegios. Ha compartido que incluso sus hijos universitarios le piden explicaciones sobre conceptos básicos como “los intereses del crédito, la hipoteca”.

Más de economía El Ingreso Mínimo Vital aumenta un 11,4% en el nuevo año y quienes cumplan este requisito ahora cobrarán 1.776 euros al mes

En la misma línea, la experta Natalia de Santiago ha apuntado que la falta de conocimientos financieros tiene “consecuencias directas” en el bienestar de las personas, generando estrés financiero, y en su capacidad de acumulación de riqueza. Como ejemplo positivo, se ha mencionado la iniciativa del IES José Arencibia Gil en Telde (Canarias), donde la profesora Beatriz Ojeda imparte economía como optativa, orientándola a “la vida cotidiana del alumno” y al “uso responsable del dinero”.

Conceptos clave para el día a día

Durante el programa, Trías de Bes ha desgranado varios conceptos económicos. Ha definido el poder adquisitivo no solo como el sueldo, sino como la relación de este con el nivel de precios. También ha insistido en que la rentabilidad de una inversión siempre lleva aparejado un riesgo. “Cuanta más rentabilidad te prometan, siempre el riesgo va al alza”, ha afirmado, poniendo como ejemplo la aparente seguridad de la renta fija en dólares, que esconde el riesgo del tipo de cambio.

EFE Sede del Banco de España

El economista también ha definido el endeudamiento sano como aquel que se destina a algo que “intenta generar valor a largo plazo”, como una formación o una vivienda para alquilar, en contraposición al que “quema el consumo muy a corto plazo”, como un viaje. Asimismo, ha alertado sobre las trampas del consumo, como la compra a plazos o las tarjetas revolving, recomendando verificar siempre si existen costes ocultos y tener cuidado con los intereses elevados que pueden llegar a ser considerados de usura por la justicia.

Finalmente, y como propósito para el nuevo año, Natalia de Santiago ha recomendado tratar las finanzas como un hábito, dedicándoles un tiempo semanal. Se trata, en definitiva, de tomar el control para que, como ha concluido Trías de Bes, la economía “nos sirva para tener una vida mejor” y no para ser infelices.