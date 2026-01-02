Valverde matiza las palabras de Iñaki Williams sobre la Supercopa: "Creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha respondido en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna a las recientes declaraciones de Iñaki Williams sobre la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El capitán del equipo rojiblanco afirmó de manera contundente que, para él, "jugar en Arabia es una mierda, hablando mal".

Williams argumentó su postura criticando el desplazamiento de la competición. "Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados", señaló, añadiendo que por la menor presencia de su afición, "allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa".

La visión del club: prestigio y economía

Frente a esta opinión, Valverde ha ofrecido una visión más institucional, pidiendo cautela. "Yo creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos", ha declarado el técnico, aunque ha admitido que "nos gustaría a todos que estuvieran nuestros aficionados y contar con ellos".

El entrenador ha recordado los beneficios que supone el torneo para la entidad. "Para nosotros ir a Arabia es supone prestigio, no nos vamos a engañar, vamos a jugar una Supercopa, lo cual significa que tenemos la posibilidad de ganar un título", ha explicado. Además, ha subrayado el factor económico: "Nuestro club está recibiendo, cobrando por ir allí".

A pesar de no compartir la crudeza de las palabras de su jugador, a las que ha calificado como no muy acertadas, Valverde ha mostrado empatía con él. Ha sugerido que su reciente paternidad podría haberle afectado. "Es verdad que él está ahora con el nacimiento de su hijo, el tener que marchar lejos, pues siempre le puede trastocar un poco más", ha comentado.

Calendario de la Supercopa de España

La Supercopa de España comenzará el próximo miércoles 7 de enero con la semifinal que enfrentará al Barça y al Athletic a las 20:00h. La segunda semifinal la disputarán el jueves el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La gran final se jugará el domingo 11 de enero.