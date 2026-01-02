De su hermano a Plus Ultra, pasando por el 'caso Fontanera': la guía con el calendario judicial que afectará a Sánchez 2026

A la espera de conocer sus verdaderos planes para resistir en 2026, Pedro Sánchez ha despedido el año fabricando su particular resumen de 2025, una especie de calendario de doce meses con doce ayudas sociales. Sin embargo, más allá de cuestionar la eficacia real de dichas ayudas, ya que presumir de política de vivienda, visto lo visto, es mucho presumir, en el resumen del presidente se echa en falta todo lo realmente sustancial que ha ocurrido en los últimos doce meses.

Un calendario judicial alternativo

Todo lo que tiene a la política española pendiente de si habrá que convocar elecciones generales más pronto que tarde se ha omitido en el balance presidencial. Solo con las causas judiciales que arrastra el Gobierno se podría haber hecho un calendario alternativo al de Sánchez, con casi una docena de escándalos que en los próximos meses pueden acabar en juicios. La causa más avanzada es la trama de la venta de mascarillas, que investiga el Supremo y que afecta a Ábalos y Koldo, con una primera vista prevista para febrero o marzo.

Presumir de política de vivienda, visto lo visto, es mucho presumir" Sergio Barbosa Comunicador

Luego está la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, centrada en la actuación de una antigua responsable de ADIF y un exresponsable de Carreteras por aprobar presuntamente adjudicaciones fraudulentas y enchufar a personas que cobraban sin trabajar. A esta se suma la trama de los hidrocarburos, conectada también con el caso Koldo, donde se gastó más de un millón de euros para conseguir una licencia con la que defraudar el IVA, una causa que podría salpicar a los ministerios de Industria y Transición Ecológica.

La financiación del PSOE y el círculo de Sánchez

Sin olvidar la trama de amaños en obra pública que afecta a Santos Cerdán, investigado por supuestas irregularidades en Navarra. De gran importancia es también la investigación de las cuentas del PSOE, que tiene muy nerviosa a Moncloa ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional encuentre financiación ilegal. Mientras el PSOE lo niega, la UCO está revisando todos los gastos, incluidos los de Sánchez, aunque la auditoría encargada por el partido solo ha aireado los gastos de Ábalos.

Solo con las causas judiciales que arrastra el gobierno, se podría haber hecho un calendario alternativo al de Sánchez" Sergio Barbosa Comunicador

A la lista se añade el caso Fontanera, por el intento de reventar investigaciones judiciales sobre el Gobierno y el PSOE sobornando a dos fiscales. También el caso SEPI, donde aparece el exministro Illa junto al expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso, investigados por presuntas mordidas a cambio de contratos o rescates a empresas como Tubos Reunidos.

El círculo más cercano al presidente también se ve afectado. Por un lado, el caso hermanísimo, por el que el hermano de Pedro Sánchez será juzgado el 28 de mayo en la audiencia de Badajoz por haber sido supuestamente enchufado. Por otro, el caso Begoña, que tiene varias carpetas: la relación de la mujer de Sánchez con el empresario Barrabés, la apropiación del software de la Complutense o la presunta malversación por tener a una asesora de Moncloa como secretaria particular.

El futuro del presidente

La decena de causas se completa con el rescate de Plus Ultra, donde uno de los responsables de la compañía ha sido señalado como presunto testaferro de Zapatero, y el caso del fiscal general, García Ortiz, ya condenado por revelación de secretos. De todo esto se ha olvidado Sánchez en su balance del año.

Con este panorama, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, dice que este año debería haber elecciones, aunque sabe que a Sánchez seguramente solo lo paran los tribunales o sus socios. Según Feijóo, los socios de Sánchez han pasado de encubridores a cómplices y ya empiezan a pagarlo electoralmente. El presidente del PP manda así un mensaje a quienes sostienen a un presidente que, según avisa el diario El País, piensa sobrevivir con nuevas cesiones al separatismo y un choque frontal con las autonomías del PP.