La Seguridad Social permitirá en 2026 solicitar la jubilación anticipada a los 61 años a estos trabajadores aunque no sean profesiones penosas

El periodista Alejandro Requeijo ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', junto a Sergio Barbosa, las novedades en el sistema de pensiones que afectarán a quienes se jubilen a partir de 2026. Un nuevo cálculo para las pensiones introduce cambios significativos en la edad de retiro y los años de cotización necesarios para acceder a la prestación completa.

La edad de jubilación desde 2026

Tal y como ha explicado Requeijo, "desde el 1 de enero de 2026", para acceder a la jubilación con la pensión completa, la edad se fija en 66 años y 10 meses. Este requisito se aplica a quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Alamy Stock Photo Un jubilado conduce una motocicleta en Mijas (Málaga)

Sin embargo, existe una alternativa para quienes hayan cotizado más tiempo. "Si la persona ha cotizado esos 38 años y 3 meses, podrá jubilarse a los 65 años con el 100 por 100 de la pensión", ha señalado el periodista. Además, ha añadido que para que la cuantía refleje el 100 % de la base reguladora, "será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses".

Nuevas reglas para la jubilación anticipada

Uno de los puntos clave analizados por Alejandro Requeijo son las condiciones de la jubilación anticipada. En el caso de que sea involuntaria, esta se podrá solicitar con una antelación considerable. "La jubilación anticipada podrá solicitarse hasta 4 años antes de la edad ordinaria, pero siempre y cuando sea involuntaria", ha destacado.

Por el contrario, el adelanto se reduce a la mitad si la decisión parte del trabajador. "Si es voluntaria, solo se puede adelantar 2 años", ha matizado Requeijo en los micrófonos de COPE.

Descartar los peores meses

Finalmente, el analista económico ha mencionado otra de las medidas aprobadas que, según ha indicado, "entra en vigor este año". Se trata de una novedad importante en el cálculo: "los nuevos jubilados podrán empezar a descartar los peores meses de cotización".