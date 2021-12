Siete personajes que han destacado en la vida de la Iglesia en este 2021: niños, misioneros, monjas...

El pasado 5 de julio fallecía a los 84 años el religioso jesuita Stan Swamy. Los últimos nueves meses de su vida los pasó bajo arresto en Bombay (la India) acusado de “terrorismo” por su defensa de los derechos de los nativos en el estado de Jharkhand.

El jesuita falleció en un centro sanitario, dos meses después de que su salud empeorara tras contraer la covid-19 en la cárcel. Su delicado estado hizo que a finales de mayo fuese trasladado de la prisión de Taloja a ser interno del hospital de la Sagrada Familia de Mumbai. Al empeorar su estado, el anciano fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, mientras se seguía discutiendo en los tribunales un recurso para que recuperara la libertad.

A pesar de la edad avanzada y la enfermedad de Parkinson que padecía, el Padre Swamy fue arrestado el 8 de octubre por la National Investigation Agency en Jarkhand, donde toda su vida trabajó en la defensa de los derechos de las poblaciones nativas locales, amenazadas por los intereses económicos. Junto con otros 15 activistas, el jesuita fue acusado de mantener contactos con la guerrilla maoísta como parte de la investigación de los enfrentamientos que se produjeron en 2018 durante la conmemoración de la batalla de Bhima Koregaon.

El Padre Swamy siempre negó estas acusaciones, alegando que en los ordenadores que le fueron incautados habían introducido algunos documentos como prueba de falsas acusaciones en su contra. En varias oportunidades los jueces de Mumbai rechazaron su solicitud de libertad bajo fianza.

Una de las noticias más felices del 2021 para la Iglesia fue la liberación el pasado 9 de octubre de la colombiana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de 58 años que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 por el grupo yihadista 'Frente al Nusra para el Islam' vinculados a Al Qaeda. Fue en la frontera de Mali con Burkina Faso.

Perteneciente a las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, fue raptada por hombres armados en la población de Karangasso, en el sur de Malí, donde trabajaba en un centro de salud, a unos 300 kilómetros al este de la capital, Bamako.

A través de un vídeo, la religiosa quiso agradecer a todas las personas e instituciones que de una manera u otra habían estado pendientes de su cautiverio y de su posterior liberación.

“¿Cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho? Nuestro Dios es un Dios grande, lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Quiero elevar en este día mi acción de gracias a Dios porque lo he sentido cercano en este cautiverio. "Mis agradecimientos al Papa Francisco, al Gobierno italiano, a los organismos de Inteligencia italiana, a las autoridades de Malí, a Monseñor el cardenal Zerbo, al doctor Iván Duque, presidente de Colombia y a todo el Gobierno colombiano, al embajador de Colombia en Italia, a la Conferencia Episcopal, a los obispos y sacerdotes. A los religiosos y religiosas. A los grupos parroquiales, a los laicos comprometidos, a los grupos de oración. A las Instituciones Educativas, personal docente, administrativos, alumnos y exalumnos. A mi familia y a todas las personas que oraron por mí e hicieron posible mi liberación, y aquellas me han fortalecido y acogido con sus detalles y gestos de fraternidad. Un sincero Dios os pague. Fraternalmente, Hermana Gloria Cecilia”.

La religiosa Ann Un Thawng salió a las calles de la ciudad de Myitkyina, capital del estado de Kachin, en el norte de Mynamar, rogando de rodillas a las fuerzas de seguridad que no dispararan contra los jóvenes manifestantes que protestan de forma pacífica.

La hermana Ann Nu Thawng, de la congregación religiosa de San Francisco Javier, instituto de derecho diocesano en Myitkyina, fue el ícono de la jornada de aquel 28 de febrero, marcada por la dura represión de la policía que, según las Naciones Unidas, disparó contra los manifestantes de todo el país, matando a 18 personas y dejando a más de treinta heridas.

Alongside terrible images in recent days in Myanmar of bloodshed and brutality also many of heroism, including this of Sister Ann Nu Thawng of the Congregation of St. Francis Xavier in Myitkyina, asking security forces not to harm peaceful demonstrators. pic.twitter.com/Wqa5sPgIMX