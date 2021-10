La hermana Gloria Cecilia, tras su liberación en Malí: "He sentido a Dios cercano en este cautiverio"

La Presidencia de Malí informó el pasado sábado 9 de octubre de la liberación de la religiosa colombiana Gloria Narváez, secuestrada desde 2017 por el grupo yihadista Frente al Nusra para el Islam y los Musulmanes, vinculado a Al Qaeda. "Liberada este día 9 de octubre la religiosa colombiana Gloria Narváez. Fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Karangasso, en el círculo de Koutiala, en la frontera entre Malí y Burkina Faso. La Presidencia de Malí saluda el coraje y la valentía de la hermana", ha publicado la Presidencia maliense en Twitter.

Gloria Cecilia Narváez, de 58 años y religiosa de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, fue raptada el 7 de febrero por hombres armados en la población de Karangasso, en el sur de Malí, donde trabajaba en un centro de salud, a unos 300 kilómetros al este de la capital, Bamako. El grupo yihadista Frente al Nusra para el Islam y los Musulmanes, que aglutina varias facciones activas en la zona del Sahel, ha publicado varias pruebas de vida de la rehén y en una de ellas había llegado a pedir un rescate.

Este domingo, a través de un vídeo, la religiosa ha querido agradecer a todas las personas e instituciones que de una manera u otra han estado pendientes de su cautiverio y de su posterior liberación: ¿Cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho? Nuestro Dios es un Dios grande, lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Quiero elevar en este día mi acción de gracias a Dios porque lo he sentido cercano en este cautiverio. "Mis agradecimientos al Papa Francisco, al Gobierno italiano, a los organismos de Inteligencia italiana, a las autoridades de Malí, a Monseñor el cardenal Zerbo, al doctor Iván Duque, presidente de Colombia y a todo el Gobierno colombiano, al embajador de Colombia en Italia, a la Conferencia Episcopal, a los obispos y sacerdotes. A los religiosos y religiosas. A los grupos parroquiales, a los laicos comprometidos, a los grupos de oración. A las Instituciones Educativas, personal docente, administrativos, alumnos y exalumnos. A mi familia y a todas las personas que oraron por mí e hicieron posible mi liberación, y aquellas me han fortalecido y acogido con sus detalles y gestos de fraternidad. Un sincero Dios os pague. Fraternalmente, hermana Gloria Cecilia.

