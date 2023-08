Paco Díez, en COPE: "A de la Fuente se le puede perdonar un borrón; lo de Vilda son muchos borrones"

Luis Munilla entrevistó en Deportes COPE a Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, al que preguntó por la situación actual en la Federación Española de Fútbol tras la suspensión de Luis Rubiales como presidente durante 90 días por su polémico beso a Jennni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial femenino que ganó la selección española a Inglaterra. Sobre la entrevista de Juanma Castaño a Juan Rubiales en El Partidazo de COPE, Paco Díez reconoció que las cosas que contó sobre el presidente ya se sabían:

“No aluciné con lo que contó pero la gente tiene la memoria muy frágil. Esto se sabía, pero alguien se encargó de no sacarlo. Lo de ayer es una muestra más de falta de moralidad que existía en algunas personas. Yo lo sabía por la prensa porque mi relación con Luis Rubiales no era muy buena. Mi opinión personal es la misma de hace dos años y medio pero en una Asamblea de Madrid los afiliados me pidieron que dejara a parte lo personal; a veces hay que hacer de tripas corazón”.

Sobre si ha tenido contacto con él, afirmó que “No he tenido ni quiero tener. Lo de viernes es de vergüenza ajena, bochorno, dolor... yo ni aplaudí ni me levanté; bajé la cabeza y me marché descompuesto por lo que había visto. Es increíble lo que vi allí”. El presidente de la Federación Madrileña expresó lo que sintió en la Asamblea del viernes en la que Luis Rubiales no dimitió: “Por una parte hay hipocresía en la Asamblea pero también miedo. A muchos trabajadores les obligaron a bajar y muchos de ellos, que solo ganan un sueldo decente, les colocaron en primera fila y si no actúas, ya sabes lo que te pasa. Yo soy una persona independiente, tengo resuelto mi futuro, y ¿qué me puede hacer?. Más de lo que he pasado ya no puedo pasar”.

¿Dimitirá Luis Rubiales?

Luis Munilla le preguntó si pensaba que acabaría dimitiendo y si no creen que habían tardado demasiado las Territoriales en criticar a Rubiales: “Si quiere, tiene sentimientos de cariño al fútbol español, dimitiría; sino, hay otros cauces legales o el instrumento federativo, que es que los presidentes tenemos que desvincular a Luis Rubiales de la Federación, como con una moción de censura. La sociedad española necesita hechos, no palabras. No hemos tardado demasiado. Nos comentó que los vicepresidentes están cesados y nombra a Pedro Rocha como presidente de la gestora; iba a dimitir pero no dimitió. Las Territoriales agilizamos un comunicado y tuvimos junta directiva el martes, porque no se podía hacer antes”. En el caso de que dimitiera, Paco Díaz dejó abierta la posibilidad de presentarse a la presidencia: “Estoy al servicio de fútbol de Madrid y si se puede echar una mano, se echa. Las personas no valemos, valen las instituciones. No podemos dar la imagen que estamos dando en el mundo. Que nuestra marca España, campeona del mundo, está haciendo el ridículo”.





Por último, habló del futuro del seleccionador Luis de la Fuente y de Jorge Vilda, a los que quiso diferenciar por su manera de actuar: “Hay que ser valiente y quedarse sin aplaudir. En su caso y en el de los empleados, fue una encerrona total. Él no era consciente en ese momento. Un borrón se le puede perdonar. A otros como Vilda no es un borrón, son muchos borrones y eso es más complicado. Hemos exigido un informe de su contrato y cláusulas. Luis de la Fuente le veo un buen hombre y no tuvo la sensibilidad o coraje, pero se le puede perdonar; pero si es continuamente, ya no. Hay que hacer un consenso en el fútbol porque no podemos dar la imagen que estamos dando”.

