Va por la calle en Palma de Mallorca, escucha que hablan de su cuerpo y se queda a cuadros: "No existe mujer"

Al igual que sucede con las mujeres que cuentan que no sobrepasan el 1,60, las altas, donde situaríamos todas aquellas con una longitud superior a la media española, también encuentran problemas. Esto le sucedió a una joven de Palma de Mallorca que paseaba por la ciudad y se encontró con este comentario de una mujer que ha compartido en un vídeo viral de TikTok.

El mundo de los complejos se nutre de los estereotipos sociales. Por eso hay muchas mujeres altas que viven acomplejadas por su estatura. No se atreven a ponerse tacones y tienen la autoestima por los suelos en cuanto a sus relaciones sociales, sufriendo especialmente sus consecuencias en las sentimentales.

En nuestro país el promedio de altura femenino es de un metro y 63 centímetros. Aquellas mujeres que se ubican por encima de la media son observadas como altas, ni hablar de quienes superan ampliamente esa estatura. Tener una altura considerable, algo que a simple vista parece una virtud y un sinónimo de elegancia y belleza, para muchas se convierte en una dificultad.

Al final nadie está libre del dilema de la altura, tanto si es por ser bajita, como si es por medir más de 1,75. Un dilema que se extiende también al terreno de la moda, en el que muchas veces se dice qué se pueden poner y qué está prohibido según la altura, sin pensar mucho en que las modas cambian. Pero también es un problema para ellos.

Su cuerpo

Aunque los españoles no son los hombres más bajos del planeta, de media tienen 170 centímetros de altura, dos de cada tres se sienten bajos de estatura y se pondrían entre cinco y siete centímetros de más. De hecho, esta escasez de altura provoca en el 18 por ciento una importante falta de autoestima.

El complejo de Napoleón es un término utilizado en psicología para tratar los casos relacionados con los complejos de inferioridad, especialmente en temas de estatura. Hay estudios científicos que revelan que la autoestima y la personalidad individual está íntimamente relacionada con la estatura de cada persona.

De hecho, en los principales portales online de búsqueda de pareja, el 89% de los perfiles marcan en su descripción la estatura como un punto importante para decantarse por un usuario u otro. Estos mismos casos se dan en reconocidos programas de televisión de búsqueda de parejas y citas.

Ellas atribuyen cada fracaso sentimental a su estatura porque creen que los hombres se sienten intimidados ante una mujer más alta que ellos. Y debemos reconocer que algo de cierto hay en ello. Parece difícil superar estos complejos cuando vas por la calle y escuchas comentarios por la calle sobre ello.

"No existe mujer"

"Cada día me dicen algo diferente por ser tan alta y me encanta, son risas aseguradas", señala la joven que se ha hecho viral con esta publicación en TikTok que asegura que mide "1,90". La mujer que pilla en el vídeo se pregunta "qué ha comido esta chica" y todo termina cuando reflexiona que "no hay mujer pequeña desde que se inventó la patada en los cojones".

Esta experiencia que relata la joven ha dado pie a otras conversaciones en los comentarios de la publicación como un joven que traslada una duda: "¿A las chicas de más de 1,90 no les atraen los chicos de más de 1,90?". La respuesta de Elisa es clara: "A mí de primeras me llaman la atención más altos que yo, pero luego entra la personalidad y dejo la altura de lado".