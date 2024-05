El presidente del Sevilla recula y ofrece a Jesús Navas un contrato de por vida

José María Del Nido Carrasco ha explicado en rueda de prensa que tenía un compromiso verbal con Jesús Navas, que le realizó en dos ocasiones delante de los capitanes, de que podría seguir en el Sevilla cuánto quisiera. A ello ha añadido que dejó claro que las renovaciones se abordarían al final de la temporada.

"Si me siento con Jesús en un minuto lo arreglamos", ha asegurado el presidente del club hispalense que le ha pedido disculpas a la "máxima leyenda" de la entidad por si ha habido un malentendido. Y le ha conminado a dar la vuelta a la situación y si el quiere a reunirse de nuevo para tratar de reconducir la situación para que siga en el Sevilla.

El duro mensaje de Navas a la directiva del Sevilla tras su salida del equipo: "Ninguna llamada" El capitán del equipo andaluz ha publicado una carta abierta dirigida a los aficionados hispalenses con un claro mensaje hacia la cúpula del club. 18 may 2024 - 00:06

El capitán del Sevilla resaltó en la madrugada de este sábado que "no ha habido ninguna llamada, ninguna", de los dirigentes del club para "proponer la continuidad" del futbolista con más partidos disputados y más títulos en la historia de la entidad. En una nota difundida en sus redes sociales pasadas las doce de la noche, Jesús Navas considera "todavía peor que después de comunicar" su marcha a final de temporada "no hubo un 'espera vamos a verlo' " cuando "siempre" le comentaron "que podía estar aquí hasta que quisiera".

"Nadie me ha despejado las dudas. Lo único que quería era poder disfrutar en una inolvidable última jornada en Nervión. Eso es lo único que importa, mi afición y mi Sevilla, porque lo importante es poner el corazón y la sangre sevillista, y eso es todo lo que he hecho en todos estos años", añade la carta de Navas a los sevillistas.

Carta abierta a mi Sevilla pic.twitter.com/9yr9TF3RRp — Jesús Navas (@JNavas) May 17, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El lateral internacional considera "doloroso" que se filtre que se va "por tener una mejor oferta, pero si hubiera sido por eso, no hubiera estado" en el que califica como su "equipo del alma prácticamente en ningún momento" de su carrera e indicó que no tiene decidido dónde jugará la próxima temporada porque quiere "ayudar a España" en la inminente Eurocopa. "Ni yo mismo me lo creo. A mis compañeros les explicaba que era una locura lo que estaba viviendo, porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla por cómo lo vivo y cómo lo siento. Sólo los más íntimos saben lo que costaría pensar en una salida", añade el escrito del futbolista.