Rocha confirma la continuidad de Luis de la Fuente y hablará la semana que viene con Vilda

El presidente interino de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, aseguró este jueves en Mónaco que el puesto del seleccionador absoluto masculino, Luis de la Fuente, está totalmente asegurado y que con el técnico de la selección femenina, Jorge Vilda, tiene previsto reunirse la semana que viene.



"Está totalmente está respaldado por todos los miembros de la RFEF, Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla, tenemos dos partidos por delante se tiene que dedicar a entrenar y que tenga suerte en estos do partidos porque la suerte de él es la suerte de toda España", dijo sobre De la Fuente, que este viernes ofrecerá la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Chipre de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.



Rocha, que viajó a Mónaco para asistir al sorteo de la Liga de Campeones esta tarde, indicó a su vez que espera reunirse la semana que viene con el seleccionador femenino Jorge Vilda. "Cuando tengamos una reunión la próxima semana a ver las partes qué deciden. Primero hay que escuchar y hablar que es lo importante, que no lo hemos hecho aún", añadió.



El nuevo responsable federativo confirmó que no ha hablado en estos días con Luis Rubiales, suspendido temporalmente por la FIFA durante 90 días desde el pasado domingo, y opinó que en estos momentos la RFEF como "institución necesita mucha tranquilidad, mucho trabajo".



"En la reunión de presidentes hemos barajado los puntos que tenemos que trabajar y hasta que no tengamos todos esos puntos bien analizados no podemos decir nada. Tenemos muy claro que la institución está por encima de toda la gente, necesita mucho consenso, mucha unidad. El fútbol español hoy aquí está representado por cinco equipos y nosotros venimos para apoyarlos, porque la imagen del futbol español es importantísima. Nos estamos jugando mucho, tenemos en un futuro una candidatura para el Mundial y pediros a todos los medios y a todos los que forman el fútbol que haya un consenso", manifestó.



En respuesta a quienes le consideran elegido por Luis Rubiales para ocupar ahora la presidencia, al quedar como único vicepresidente, que el dirigente extremeño apuntó que él es "un hombre de institución"" y que anteriormente vivió una situación igual en su territorial: "Y estamos aquí. Lo único que hemos hecho es trabajar y levantar. Unánimemente todos los presidentes me respaldaron. Tenemos que trabajar en equipo .Yo soy de la Federación, de nadie más", mantuvo.



Preguntado por los pasos que dará la RFEF si Luis Rubiales no dimite como le han pedido de forma unánime todas las federaciones territoriales, Rocha insistió en que lo que hará el organismo es "trabajar, trabajar y trabajar".



"Porque tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, superior, hemos navegado muchas veces con el viento en contra, hemos salido, hemos hecho una gran federación, el fútbol aficionado está muy orgulloso y hay que seguir. Yo vengo del fútbol base y ese es el resultado que vamos a tener en nuestra selección", concluyó.