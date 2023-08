Juan Rubiales da más detalles de la fiesta de Luis Rubiales en Salobreña: "Vamos a pegárnosla"

Juan Rubiales, tío y exjefe de Gabinete de Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación de Fútbol Española aunque suspendido de su cargo por la FIFA, ha hablado este miércoles en el micrófono de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde ha aprovechado para contar diferentes acontecimientos de la vida de su sobrino y hablar de diferentes hechos.

Entre ellos, la reciente acción polémica que hizo respecto a la jugadora de la selección de fútbol femenina, Jenni Hermoso, a quien dio un pico en la Final de la Copa del Mundo Femenina, y que ha supuesto que Pedro Rocha tenga que asumir el puesto de Presidente interino.

Así explicó Luis Rubiales a Juanma Castaño los problemas con su tío El expresidente de la RFEF estuvo en El Partidazo de COPE el 10 de octubre de 2022 para responder acerca de los escándalos relacionados con su tío, Juan Rubiales. 30 ago 2023 - 22:06

Uno de las vivencias contadas que más ha llamado la atención ha sido la fiesta de Salobreña, sobre la cual Luis Rubiales dijo "vamos a pegárnosla", según ha confirmado su tío Juan en la entrevista. Además, ha añadido que consistió en una celebración en la que: "Alguno entró desnudo y desnuda". "Se inventaron un traje a medida para intentar justificarlo", afirmó Juan Rubiales.

El Presidente, aunque ahora suspendido, ya atendió a Juanma Castaño el 10 de octubre de 2022 en el programa líder de la noche. Entre otros asuntos respondió a la supuesta reunión en Salobreña, en la que habría tenido lugar una fiesta privada con mujeres pagadas con dinero de la Federación. Rescatamos la entrevista de Juanma Castaño con el protagonista en la que se trató el tema:

Vídeo





El Presidente aseguraba que todo era mentira: "Es todo falso, con una tarjeta no se va a poder demostrar nada porque es mentira, no hubo más que una barbacoa". "Te puedo asegurar que no hay un solo céntimo de euro, mientras yo haya sido Presidente, que esté mal destinado", añadió aquel día.

Así, este miércoles su tío ha querido desmentir todo lo que Luis dijo, asegurando que lo que iba a ser una reunión, finalmente fue una fiesta llena de mujeres, en especial, chicas jóvenes. Puedes escuchar el momento completo PINCHANDO AQUÍ:

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado