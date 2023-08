Rubiales no dimite como presidente de la RFEF

Buenos días a todos en un momento en el que se ha creado una gran expectación. Este es el órgano que me eligió y ante el que tengo que dar todas las explicaciones y voy a hacerlo.

Quiero dar las gracias por todos los mensajes recibidos. Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un momento que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré los genitales. Jorge y yo hemos sufrido mucho y en cuanto ganamos el partido le hice esa seña de 'ole tus huevos'. Quiero pedir en ese aspecto mis más sinceras disculpas. La emoción era grande, pero no me justifico.

El beso, el pico. Más un pico que un beso. Ante millones de personas, ante toda la gente que había allí como mis hijas el deseo que podía tener en ese beso era el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominio y eso lo comprende la gente, aunque muchos medios lo estén vendiendo de otra forma: tanto los que rinden pleitesía a Tebas como los que se la venden al falso feminismo.Fue un beso espontaneo, mutuo, eufórico y consentido, que está es la clave. Fue consentido. Está jugadora falló un penalti. Jenni me levantó del suelo y ella fue la que me subió en brazos y nos abrazamos. Me dijo eres un crack y yo le dije un piquito y me dijo vamos. Me dijo que era una anécdota y demás. De eso empiezan todas las presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que no termino de entender. No se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social, se me está tratando de matar y creo que tenemos que hacer una reflexión.

Desde hace cinco años van a por mi con todo: Decenas de querellas, peticiones de inhabilitación... siempre son los mismos, él y sus títeres porque quiero hacer del fútbol modesto un fútbol digno. Quiero dejar claro que la igualdad es diferenciar entre la verdad y la mentira y yo estoy diciendo la verdad aquí. Hijas vosotras si sois feministas de verdad y no el falso feminismo que hay por ahí. No busca la verdad, no le importan las personas. Están buscando una ejecución para decir que se están haciendo cosas y ponerse medallas.

La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique... se han referido a está acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir... qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente. Voy a ejercer acciones contra estás personas. Y al abrigo de estas personas los títeres de siempre, el fútbol español sabe siempre quién es quién.

A mi lo que me importa es la gente que me quiere en este país. Muchos podrán seguir con esta campaña de asedio, pero en el fondo de mi corazón no me importa. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y mi verdad. Lo mejor del fútbol sois vosotros, la gente que me ha confiado poder ser presidente de la RFEF estos cinco años. Soy un hombre feliz y pleno haciendo mi trabajo y ese es el fútbol que hemos levantado.

He recibido mensajes de miembros de esta Asamblea que me han dicho no dimitas, se fuerte y luego han sacado una nota de prensa porque están en una asociación que ha recibido presiones. Eso está pasando en este país y eso es condicionar la libertad de una persona. Ha llegado el momento de decir algo después de pedir perdón por el gesto del palco y haber explicado lo del beso. ¿Creen que eso es para sufrir está cacería, pidan mi dimisión y me tenga que ir?

No voy a dimitir. He recibido yo también muchas presiones, que lo mejor es que dimitiera porque si no el lunes me iban a sacar... pero no lo voy a hacer.

Ahora Rubiales está mostrando los puntos clave de sus cinco años de trayectoria en la RFEF en cuestión económica y deportiva. "Hemos ganado la UEFA Nations League, el trofeo más difícil que hay en el mundo". Además, ha recordado todo lo que ha hecho con Jorge Vilda para mejorar la estructura del fútbol femenino y lo cerca que está España de poder organizar el Mundial 2030 junto a Marruecos y Portugal: "Digo yo que algo tendré que ver en esto".

Quiero decir una cosa a Jorge Vilda. He activado los mecanismos para que Andreu comience a negociar contigo para que te quedes con nosotros los próximos 4 años cobrando medio millón de euros, te lo mereces porque hemos pasado mucho y eres el mejor entrenador del mundo. Dejarás de ser director deportivo, me gustaría que está sea Montse, salvo que quiera ser segunda entrenadora y se merece un gran contrato.

Amo a mi país, me duele mi país. Cuando me equivoco también me duele y pido perdón por mis errores, pero no merezco esta cacería que llevo sufriendo cinco años, cada día durante cinco años. Voy a seguir luchando como me enseñaron mis padres, entrenadores y compañeros. Llevo muchos años trabajando sin vacaciones. También necesito descansar y espero poder desconectar y que se haga justicia y estaré en Motril. Aquí está la verdad sin amarillismos de lo que ha sucedido. La gente de bien sabe que no hay nada más y estas son mis explicaciones.