Hallazgo crucial en el mundo de la ciencia: el análisis de sangre que puede decirte de qué morirás

"Podremos hacerte un análisis de sangre y saber de qué morirás", es la afirmación es del biólogo molecular Tony Wyss-Coray, que lleva más de una década investigando el potencial rejuvenecedor de ciertos componentes de la sangre. Ahora, ha creado un sistema que calcula la edad de cada uno de nuestros órganos y con ello, puede conocer el riesgo de morir de forma prematura.

En 'Herrera en COPE' hemos profundizado en este asunto de la mano de Manuel Valiente, investigador del Centro Nacional de Investigaciones oncológicas, quien conoce bien el trabajo de este profesor de neurología de la Universidad de Stanford, porque ha sido el quién le ha invitado a dar una conferencia en nuestro país.

"Todavía son investigaciones incipientes, pero sí es cierto que las investigaciones del doctor Wyss-Coray y se basan fundamentalmente en datos de pacientes e incluso de personas sanas donde se han hecho este tipo de preguntas", comienza explicando el investigador.

Como aclara Valiente, "los resultados están fundamentalmente enfocados en describir estas correlaciones entre los perfiles que aparecen en la sangre y como esto predice el riesgo de padecer determinadas enfermedades o de tener edades funcionales de determinados órganos del cuerpo que a lo mejor están peor de lo que predice la edad real del individuo. Estos datos están ahí, son innegables".





Envejecimiento no lineal

En este punto, entra en juego el factor del envejecimiento que no es lineal: "Es uno de los hallazgos que mostró donde usando cientos miles de pacientes sanos se miraron perfiles de proteínas en la sangre que están relacionadas con el envejecimiento".

"Lo que inicialmente podría predecir es que obviamente cuando nos vamos haciendo más mayores, vamos cumpliendo años, llega un momento hacia el final de la vida donde aparecerían estos picos, pero él ha encontrado que aparece un pico en torno a los 40 años, que no se sabe por qué ocurre, pero viene a decir que este envejecimiento que inicialmente podíamos predecir que ocurre hacia el final de la vida, parece ser que no, que se distribuye en diferentes etapas de la vida", aclara el experto en 'Herrera en COPE'.

Un descubrimiento que califica de "preocupante" porque "quiere decir que hay picos donde quizás los órganos empiezan a ya no estar funcionando tan bien, pero permitirían en el futuro poder hacer intervenciones antes de que los problemas aparezcan, que es una de las principales aplicaciones de estas investigaciones tan prometedoras".





Qué dice tu sangre sobre tu salud

Teniendo en cuenta este hallazgo, "el problema es que si no identificamos cuáles son los componentes que realmente marcan la diferencia en estas transferencias de sangre, estamos pegando palos de ciego. No sabemos realmente qué es lo que ayuda y no basta con hacer una transferencia de sangre, sino que hay que identificar cuáles son los factores".

Además, "es muy poco probable que sea una cosa unifactorial, es muy probable que una combinación de varias proteínas y esto descubrirlo a nivel de una manera clínicamente relevante, donde en el futuro a uno le puedan dar una molécula que haga que permita mantener el cerebro más joven durante más tiempo, estamos muy lejos".

"El hallazgo está hecho, ahora hay que poner el foco en este tipo de investigación porque esto marca el camino que podemos seguir para encontrar esas moléculas. Hay una complejidad muy alta, pero es verdad que hoy en día estamos también mejorando mucho cómo miramos a estos datos tan complejos con aproximaciones de Big Data o inteligencia artificial", concluye.