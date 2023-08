"Si no, Piqué no cobra comisión": Juan Rubiales revela cómo se vendió la Supercopa a Arabia Saudí

Uno de los grandes escándalos a los que se ha enfrentado Luis Rubiales durante su mandato en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, ahora suspendido por la FIFA, fue cuando se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí. El objetivo era sacar rendimiento económico de un torneo que se disputaba al comienzo de la temporada, a doble partido, entre el campeón de La Liga y el de la Copa del Rey. Este miércoles, Juan Rubiales explicó a Juanma Castaño cómo se vivió desde dentro esa decisión que llevaba el título a jugarse en un país extranjero en el que no se respetan los Derechos Humanos.

Audio





No es ninguna novedad la colaboración de Gerard Piqué en este asunto, uno de los que hizo que se convirtiera en un acuerdo polémico, pero sí las formas que relata el tío de Luis Rubiales en 'El Partidazo de COPE'. El Confidencial desveló en abril de 2022 que el ahora presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al entonces jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato.

Vídeo





Los audios, conversaciones y documentos que este medio publicó ya dejaban a las claras que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el que fuera defensa del Barça se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en territorio saudí. Aun así, el testimonio de Juan Rubiales en 'El Partidazo de COPE' añade matices y detalles de cómo fue esa operación. Tampoco es nuevo que el contrato firmado con la compañía pública saudí Sela era el único que tenía encima de la mesa Luis Rubiales. Había una oferta mejor por parte de Catar.

Juan Rubiales explica cómo vivió esa situación

El tío y exjefe de Gabinete de Presidencia de la RFEF señala cómo su sobrino les expuso la razón por la que no aceptaba la oferta más lucrativa. Ha quedado claro que la Federación no pagó nada a la empresa de Piqué, sino que ayudó a que cobrara la comisión, una cuestión que para Juan Rubiales también pone en cuestión al presidente suspendido basándose en el reglamento de la Federación. Aun así, las diferentes denuncias que ha ido recibiendo el exjugador no han fructificado. Lo sucedido durante el Mundial Femenino parece haber colmado el vaso que llenaba un caso como este.

Audio





También esto pesa para la FIFA, el organismo que ya ha actuado para suspenderle durante 90 días. Juan Rubiales también explicó en 'El Partidazo de COPE' a Juanma Castaño por qué "si Luis Rubiales desaparece del fútbol, Infantino no va a llorar, probablemente se fume un puro". Todo esto con España jugándose organizar el Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos. Fue esta decisión la que empezó a provocar tiranteces entre sendos dirigentes. Esta semana se conocía también que el ente mundial valora presionar por una inhabilitación de 15 años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La entrevista de Juanma Castaño a Juan Rubiales

Después de todas las polémicas que han provocado que el Gobierno quiera inhabilitar a Luis Rubiales, una de las personas que ha estado a su lado durante todos estos años en la presidencia de la RFEF hasta que le echó, revela aún más detalles. Juan Rubiales conversa con Juanma Castaño sobre todo lo que ha sucedido durante su mandato y que se sigue investigando, además de algunas actitudes machistas.