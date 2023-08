Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Juan Rubiales, en El Partidazo de COPE

ESCUCHA LA ENTREVISTA A JUAN RUBIALES, EL PARTIDAZO DE COPE





¿Ha hablado con la familia de Motril?: No, porque decidió dejar de hablar conmigo después de que me cesaran. Son once hermano y no me llamó ni a mi ni a mi madre. Me mandó un correo a las once de la noche cesándome de mi puesto. El resto de Rubiales estamos posicionados con la defensa de Jenni porque es una víctima, no entendemos el comportamiento inaceptable del presidente de la Federación. Es un acto impropio. Te imagions a Florentino, Miguel Ángel Gil diciéndole a una juigadora ¿un piquito?... es su forma de actuar

No creo que esté detrás de la huelga de hambre de su madre. Ella es muy impulsiva y se ha lanzado a eso viendo la situación de su hijo. Lo hace desde su posición emocional de madre.

¿Por qué habla ahora?: Hablo ahora porque he decidido dar tres entrevistas porque era el compromiso que tenía con ellos. Hablo porque puedo contribuir a exclarecer ..

Luis Rubiales es machista por formación y cultura. Yo vi comentarios. La sociedad española es machista culturalmente. Agresivo no lo he visto nunca...

No me ha sorprendido cómo ha acabado. Me ah sorprendido la parte berlangiana, el discurso... pero no me sorprende que haya caído porque iba a caer...es muy engreído, cree que en todo hay que guerrear y acabar con el contrario, no tiene capacidad de diálogo.

Viaje a Nueva York: Estuve ahí y lo denuncié a la Fiscalía Anticorrupción. Conté al fiscal todo, la investigación a Aganzo, el viaje a NY y sobre el tema de Salobreña dije que no tenía pruebas. Sobre el viaje, ya hubo un viaje antes que se dijo que era por un combate de Canelo, y alrededor de eso se montó un viaje justificándolo de otra manera. Esto se pagó con dinero de la Federación. No quise ir a ese viaje y em dijo que yo estaba llevando la situación al límite; luego dijo que haríamos otro viaje, donde fue la pintora. Cuando llegamos nos esperaba una furgoneta Mercedes, con un conductor de color y le llevó al hotel y nosotros nos quedamos dando una vuelta. No hubo ninguna reunión de trabajo en esos cinco días. Le dije que no quería ser partícipe de esto, no quería ser cómplice.

No lo denuncié porque era como un matrimonio, que acaban discutiendo por cosas más profundas. Cuando vio que no podía contar conmigo como cómplice de sus andanzas, me cesó.

Fiesta de Salobreña: Me dijeron que hacíamos una reunión en Salobreña, llego por la tarde-noche, cenamos y nos vamos al chalet, que era espectacular. Al día siguiente unos se iban a la playa, a comer... hasta que me dieron que el presidente dijo 'esto es una farsa, vamos a pegárnosla'. Al día siguiente apareció y me dijo que Nené montaba una fiesta y que llevaban chicas. Aparecieron 8-10 chicas de unos 18 años, unas chicas de imagen, no prostitutas. Dije que eso era increíble, se lo dijimos al presidente, me dijo que era un aguafiesta y me encerré en mi habitación. Alguno entró desnudo y desnuda. Aquello hizo que el viernes ya empezara a marcharse, había malas caras. Luego se han inventado un traje a medida para justificarlo. Si es una reunión de trabajos, lo paga la Federación; si es de amigos, lo paga cada uno. Si era una reunión para organizar los protocolos contra el COVID, ¿por qué no estuvo la jefa de seguridad?, ¿por qué no estuvo la jefa de Comunicación?, ¿por qué el secretario fue con su mujer y se hospedó en un hotel?; porque era una fiesta con mujeres.

Nunca me denunció por mi testimonio. El Fiscal me dijo que buscarían las pruebas. No lo desmiente categóricamente; él insiste en que no lo va a poder demostrar pero le aseguro que eso fue así.

¿Usted grababa conversación de Rubiales?: Hay cuatro sentencias de Madrid que dicen que soy inocente y que no tengo nada que ver con eso. El departamento de la RFEF no ha sacado nada de esto.

Con María José Rienda tenía una actitud muy agresiva, daba puñetazos en la mesa... y también con Irene Lozano, que le llegó a echar del despacho y le dijo que no le obligara a llamar a los servicios de seguridad.

Dicen que tiene material inflamable para comprometer a gente: Creo que no, ¿qué va tener?. No creo que los minisstros o presidentes digan algo por whatsaap.

Luis Rubiales está obsesionado con el lujo y el dinero. A pesar de haber sido vapuleado, creo que la sociedad española ha sido ejemplar y que debe ser generosa con él, necesita una reeducación en su relación con las mujeres. A estas horas sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Cree que la mujer es un objeto.

Me dijo que ya no le podía llamar Luis, que le tenía que llamar Presidente. Instauró la idea de que todos le tenían que llamar Presidente. Vi que los pies le empezaban a levitar de la tierra. Le empezaban a llamar 'Kennedy' y los presidentes Territoriales, 'Sin Freno'.

Dije que me cesó sin una llamada. La única vez que intentó contactar conmigo a través de un hermano fue un día antes de ir a la Fiscalía para pedirme perdón y decirme que volvía a incorporarme. Que si era necesario, echaba a la gente de un equipo para que yo volviera.

¿Cómo se gestó la Supercopa en Arabia?: Estaba en mi despacho y nos dice que se iba a Londres a una reunión secreta que no podía contar. Nos dice que se va con el director de marketing y con Piqué. Vuelve al día siguiente y dice que han firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Él no tiene una formación internacional y le avisamos cómo podía hacer eso con un país así. Luego llega una oferta de Catar de 33 millones pero dice que si aceptan esa, Piqué no gana la comisión de intermediación y se usa esa oferta para presionar a los árabes; y suben a 40 y se firma con ellos con un cambalache de 10 millones con cursos. En ese contrato se decía que si no se pagaba la comisión a Piqué, la RFEF podía suspender la competición.

¿Cuánto le correspondía por esos 40 millones?: Cuando llega, se pone un sueldo y una comisión. Le dije que la comisión no me parecía bien. Fue al director financiero y le reclamó su porcentaje, y le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones porque su condición era por la parte patrocinada, no de todo; que sería sobre 20 millones. Él enfureció y acabó prescindiendo de él. No quiere gente que le diga que no.

¿Por qué se fue Velasco Carballo?: No lo sé. Era un tipo muy serio, muy trabajador y muy conocedor de su profesión. Me extraña que no se fuera a final de temporada. Mirad qué pasó en esas fechas en octubre-noviembre (cuando empiezan a pedir documentación sobre el caso Negreira)

La final de la Libertadores: La FIFA y la UEFA nos la piden y los trabajadores de la Federación la montan en cinco días. Venía Infantino, Ceferin, Pedro Sánchez y Luis quería estar en el centro del palco; le decimos que no puede ser por protocolo y que sino, no iba; y no fue. Tiene una enorme soberbia, esa actitud le ha hecho perder. Su gran enemigo es él mismo y le ha faltado cordura y modestia y humildad. Está enmierdando el patio y a todos.

¿Espiaron a Aganzo?: Sí, lo encargó el presidente. Se lo querían cargar. Quería ver con quién se reunía Aganzo y si le hacían una foto con el presidente de LaLiga para descalificarle. Se hizo un pago a través de una empresa inmobiliaria con un despacho de abogados. Sabiendo que era un acto irregular, no querían dejar huella.