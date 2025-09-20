La conclusión de Paco González, director de Tiempo de Juego, tras una nueva victoria del Real Madrid: "No me parece el Real Madrid"

El Real Madrid continúa con su gran momento de forma al conseguir este sábado ante el Espanyol su quinta victoria consecutiva en LaLiga por 2-0, y domina la tabla con 15 puntos de 15 posibles.

militao y mbappé

Los grandes protagonistas de la victoria del Real Madrid han sido Eder Militao y Kylian Mbappé. El brasileño abrió el marcador con un gran disparo desde fuera del área en la primera parte, y el galo puso el 2-0 en los primeros minutos de la segunda parte.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

Otros dos jugadores que fueron noticia en este partido fueron Camavinga y Bellingham que volvieron a jugar unos minutos después de que ambos se recuperaran de sus lesiones. Salieron al césped del Bernabéu en el minuto 87 por Tchoauméni y por Mbappé.

900/Cordon Press Camavinga y Bellingham volvieron a jugar unos minutos en el Real Madrid-Espanyol

"Jude tiene un despliegue impresionante. Cuanto más le encontremos, mejor jugaremos. Hemos ido asentando desde agosto y ahora con Jude y Camavinga tenemos dos alternativas más y poco a poco, después de las lesiones largas, los vamos a ir integrando y es muy buena noticia", valoró Xabi Alonso sobre el regreso de ambos jugadores.

la opinión de paco gonzález

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, mostró su sorpresa con el Real Madrid por la forma que tuvo de conseguir la victoria.

En su análisis, Paco González dejó claro que no criticaba al equipo de Xabi Alonso, sino que "lo que digo es que no me parece el Madrid".

Durante su intervención, el director de Tiempo de Juego añadió que "este mar de paz no parece propio del Madrid de los últimos meses, incluso de los años buenos porque el Madrid de los años buenos se pegaba remontadas".

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé celebra su gol ante el Espanyol

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se mostró satisfecho por el papel de sus jugadores: "Ha sido una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas, con control, sin situaciones que nos estresen, como expulsiones o goles concedidos. Hemos controlado bien, el 2-0 ha sido importante. Victoria para seguir creciendo y ahora pensando en el martes contra el Levante".