Dani Senabre, sobre el lanzamiento de objetos en Cornellà con el 0-2 del Barcelona: "Me parece más lamentable focalizarlo en un jugador porque lo ha celebrado mucho"

El derbi entre Barcelona y Espanyol se saldó con bastantes menos incidentes de los que podía hacer presagiar la tensión en la previa.

Sin embargo, hubo un detalle que no terminó de gustar a Dani Senabre, y que se vio a ojos de todo el mundo con la celebración del 0-2 del Barcelona, obra de Lewandowski a pase de Fermín.

El delantero polaco celebró la sentencia en el minuto 88 y se abrazó a Fermín que, como él, salieron en la segunda parte, y ambos fueron parte importante de la reacción azulgrana en los últimos minutos de Cornellà.

Mientras Lewandowski sonreía, Fermín se golpeaba el pecho con la mirada en alto. El gesto desató el malestar de algunos aficionados que se encontraban en la grada y lanzaron algunos botellines de agua contra los jugadores del Barça.

"Me ha parecido lamentable el lanzamiento de objetos y todavía más lamentable focalizarlo en que haya un jugador que ha celebrado mucho", sentenció Dani Senabre al final de la retransmisión del derbi en Tiempo de Juego. "Creo que esto no debería pasar en ningún campo".

Para Senabre, los golpes en el pecho no son ninguna provocación: "Entra dentro de todas las celebraciones de toda la historia del deporte mundial cada fin de semana".

DANI SENABRE: "LA MALA NOTICIA PARA EL BARCELONA..."

En cuanto a lo deportivo, a Senabre tampoco le entusiasmó el juego de los de Hansi Flick. Para él, el partido decisivo de Joan García ha sido lo mejor y lo peor del equipo azulgrana.

Para el comentarista, hay dos partidos. El primero, del minuto 1 al minuto 80, "que merece ganar el Espanyol. La buena noticia para el Barça es que le ha salvado Joan García. La mala noticia para el Barça es que le ha tenido que salvar Joan García".

El segundo partido, del minuto 80 al final, en el que marcan Dani Olmo y Robert Lewandowski "y se acabó. Yo espero más del Barça de lo que he visto hoy", finalizó.