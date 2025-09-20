Carvajal pide perdón por su expulsión en Champions: "Algo impropio de mi"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, alcanzó este sábado, con la victoria ante el Espanyol, 200 triunfos en LaLiga y se disculpó por la expulsión en la Liga de Campeones, por dar un cabezazo a un jugador del Marsella, en un acto "impropio" que aseguró le servirá para aprender.

"Es algo fantástico alcanzar 200 victorias en Liga, a seguir incrementando números con este equipo ahora como capitán. Es un orgullo tremendo, pero quiero hacer un inciso y pedir perdón por la expulsión en 'Champions', algo impropio de un partido de esas características y de mí", afirmó.

EFE MADRID, 16/09/2025.- El defensa del Real Madrid Dani Carvajal recibe tarjeta roja durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Olympique de Marsella disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel González

"Espero que me sirva para aprender y que no vuelva a ocurrir. Por lo menos, el equipo hizo un esfuerzo tremendo para conseguir la victoria y me quedo con eso", añadió en Real Madrid Tv.

Carvajal valoró de forma positiva la racha de triunfos del equipo madridista con Xabi Alonso esta temporada, en la que es líder en LaLiga con cinco victorias en cinco jornadas y también vencedor en su estreno en Liga de Campeones.

"nos vamos con el objetivo cumplido"

"Estamos contentos, el equipo ha hecho un partido completo, hemos sufrido bastante poco en la parte defensiva y el Espanyol llevaba 10 puntos de 12 en el arranque de Liga y se ha visto que es un rival muy ordenado e intenso. Nos vamos líderes con el objetivo cumplido", analizó.

"Mejor no se puede hacer en puntos. Lo bueno es que estamos cada vez encontrando la manera en la que quiere que juguemos el míster, cogiendo los conceptos y los resultados están acompañando en un inicio idílico", sentenció.