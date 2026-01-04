Luke Littler agranda su leyenda y gana su segundo Mundial de dardos con solo 18 años

Luke Littler ha ganado su segundo Campeonato Mundial de Dardos consecutivo al imponerse al holandés Gian van Veen. Littler, de 18 años, perdió el primer set en el Alexandra Palace, pero respondió de manera contundente ganando siete sets consecutivos para revalidar el codiciado título por segundo año.

Esta era la tercera final consecutiva para el adolescente, que perdió contra Luke Humphries en 2024 cuando solo tenía 16 años. 'The Nuke' Littler solo ha perdido cuatro sets en todo el torneo, demostrando un dominio absoluto durante el período navideño.

Una hazaña histórica

Esta victoria convierte al jugador de 18 años en el cuarto campeón que gana el título de forma consecutiva, junto a Phil Taylor, Adrian Lewis y Gary Anderson. También es el primer hombre en retener su título en el Ally Pally desde que lo hiciera Anderson hace una década. Además, es el primer ganador del premio de 1 millón de libras otorgado al vencedor.

Como jugador que ha levantado el trofeo Sid Waddell dos veces en solo tres intentos, Littler amplía su ventaja como número uno del mundo tras causar un impacto revolucionario en este deporte. Por su parte, Van Veen se convierte en el nuevo número tres del mundo a pesar de no haber podido seguir los pasos de sus compatriotas Raymond van Barneveld y Michael van Gerwen.