Santi Cañizares, exjugador, crítico con el Real Madrid: "No hay malas noticias, pero no es para perder una siesta"

El Real Madrid ha conseguido una nueva victoria en LaLiga EA Sports tras imponerse al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Los goles de Eder Militao y Kylian Mbappé aseguran que el equipo blanco mantiene el liderato y el pleno de victorias. Sin embargo, más allá del resultado, el juego del equipo ha generado un intenso debate, especialmente en el programa Tiempo de Juego de COPE, donde el exjugador Santi Cañizares ha ofrecido un análisis crítico pero optimista.

Durante la retransmisión, Cañizares no ha dudado en calificar el encuentro de poco entretenido para el espectador. Para el exportero, a pesar de los tres puntos, el desarrollo del partido no ha sido el ideal, afirmando que "el juego ha sido espeso y el partido aburrido, esa es la realidad". Esta valoración pone de manifiesto la exigencia que rodea al club, donde ganar no siempre es suficiente si no va acompañado de un buen espectáculo.

No hay malas noticias en el Real Madrid, lo que pasa que el juego pues no es para perder una siesta" Santi Cañizares Comentarista de Tiempo de Juego

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF saluda a Jude Bellingham del Real Madrid CF durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Madrid y el RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu

Todo positivo más allá del juego

Pese a la crítica inicial, el análisis de Santi Cañizares se ha centrado en los múltiples aspectos positivos que deja el partido para el Real Madrid. El colaborador de COPE ha subrayado que lo más importante es que el equipo "lleva 15 puntos" y se mantiene en lo más alto de la tabla. Además, ha destacado que "Courtois no ha tenido que hacer ninguna parada", un dato que refleja la solidez defensiva del conjunto blanco. En ataque, ha mencionado que "el momento de Mbappé es evidente", cuyo gol fue tan celebrado como la reacción de Paco González al golazo de Militao.

Otro de los puntos clave para Cañizares ha sido la "operación recuperación" de jugadores importantes. Ha señalado que "Asencio ha ido de menos a más" y que Vinicius "también ha ido de menos a más", ofreciendo un rendimiento creciente. La mejor noticia, sin embargo, es que el equipo "recupera dos jugadores como Camavinga y como Bellingham que ofrecen alternativas", algo que aumenta la competencia interna, aunque algunos como señala Manolo Lama, hay un jugador que ha salido perdiendo. Concluyó su intervención con una frase que resume a la perfección el sentir madridista: "No hay malas noticias en el Real Madrid, lo que pasa que el juego pues no es para perder una siesta".

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF celebra un gol durante la Liga española, LaLiga EA Sports, partido de fútbol disputado entre el Real Madrid y el RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu

Un debate que trasciende al césped

El análisis sobre el estilo de juego del Real Madrid no es el único debate abierto entre la afición. Durante el partido, las condiciones del estadio también fueron objeto de comentario, como lo demuestra la queja de un aficionado por el calor en el Santiago Bernabéu a pesar del techo retráctil. Este tipo de discusiones se suman a otras de carácter deportivo, como la que planteaba Alfredo Relaño sobre si Haaland hubiera sido un mejor fichaje que Mbappé, demostrando que la actualidad del club blanco siempre genera multitud de opiniones.