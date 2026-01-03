La sinceridad de Tomás Guasch tras la victoria del Barcelona ante el Espanyol: "Hemos visto al campeón"

El Barcelona logró un sufrido triunfo en el derbi catalán ante el Espanyol gracias a los goles en los minutos finales de Dani Olmo y Lewandowski y al partidazo espectacular de Joan García. El ex portero perico volvía a su casa rodeado de una polémica por su salida la pasada temporada al eterno rival. Con este triunfo, los de Hansi Flick alcanzan las nueve victorias consecutivas en Liga, lo que le hace estar con siete puntos más que el Real Madrid, a la espera del partido de los merengues ante el Betis.

EFE Intervención de Joan García durante el Espanyol - Barcelona de LaLiga

El Espanyol hizo un gran partido y fue el equipo que tuvo las ocasiones más claras, pero se chocó contra la gran actuación de Joan García, que fue pitado con cada balón que tocaba pero que demostró por qué está considerado uno de los porteros con más futuro de nuestro país. El azulgrana realizó siete paradas en total, alguna de ellas casi imposible, como la que realizó a un cabezazo de Pere Milla o varias ante Roberto, que recordará las grandes ocasiones que tuvo para adelantar a su equipo en el derbi.

En la segunda parte, Hansi Flick dio entrada a Fermín y a Dani Olmo por Rashford y Raphinha, y los dos futbolistas serían claves para el triunfo final. Aunque Dimitrovic hizo un paradón a Eric García para evitar el 0-1, el portero perico no pudo hacer en el minuto 86 cuando un tiro con rosca de Olmo entraba por la escuadra izquierda en el 0-1 del Barcelona. Y poco antes del final, otra carrera de Fermín acababa en el gol definitivo de Lewandowski.

EFE Dani Olmo celebra el primer gol del Barcelona en Cornellá

la sinceridad de tomás guasch con la victoria del barcelona

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego en el derbi catalán, analizó la victoria del Barcelona y fue muy sincero con el resultado final: "No hay que rendirse a una evidencia: Hemos visto al campeón. Si ni hoy pierde... ¿Cómo debe estar el Madrid para estar a siete puntos de lo que hemos visto hoy? Si hoy no ha perdido el Barça, ¿dónde va a perder? En el Bernabéu lo pasó mal, pero yo creo que es el campo donde después del Bernabéu donde más le han exigido, donde más expuesto ha estado y gana 0-2. Es que hay que rendirse la evidencia, querido".