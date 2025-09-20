Xabi Alonso, sobre Vinicius y Mastantuono: "Se han marchado un poco enfadados"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, elogió el rendimiento del brasileño Vinícius en el partido contra el Espanyol y lamentó el disparo a un poste que le alejó del gol, y reconoció su enfado, como el del argentino Franco Mastantuono, cuando fue sustituido.

900/Cordon Press Vinicius durante el Real Madrid - Espanyol

"A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno. El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido un palo y ha sido una pena", dijo Xabi en rueda de prensa sobre Vinícius.

"Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero al final a todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y de Franco, necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos", añadió.

El técnico madridista pidió paciencia a sus jugadores y que no se saquen conclusiones con apenas seis partidos disputados en la temporada.

"Es muy bueno que tengamos posibilidades, la gestión es la toma de decisiones y por eso estoy aquí como entrenador. Cuantas más buenas tome, mejor nos irá. Saber elegir, que poco a poco vayamos entendiendo que hay minutos para todos porque la temporada es muy larga, llevamos nada y no hay que sacar conclusiones definitivas", sentenció.