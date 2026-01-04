El Córdoba estrena el año con una merecida victoria frente al Burgos

El Córdoba comenzó 2026 con una victoria balsámica y convincente ante el Burgos (2-0) gracias a los tantos de Jacobo y Adri Fuentes, quienes certificaron la superioridad local en un encuentro dominado por los blanquiverdes de principio a fin.

El choque arrancó con intensidad por parte del Córdoba, aunque fue el conjunto burgalés el que dio el primer aviso serio al cuarto de hora tras una pérdida defensiva que Curro aprovechó para obligar a Iker Álvarez a estirarse y desviar el balón a córner.

La ocasión visitante espoleó a los de Iván Ania, que respondieron con un dominio creciente y una clarísima oportunidad marrada por Jacobo, quien mandó el balón a las nubes a puerta vacía tras un servicio medido de Carracedo al segundo palo.

El asedio local continuó con la insistencia de Adri Fuentes y un nuevo remate de Jacobo en el área pequeña que se topó con una intervención milagrosa del guardameta Cantero para evitar el tanto inaugural.

Pero la insistencia tuvo premio al filo del descanso, cuando el propio Jacobo se redimió con una espectacular volea de zurda desde la frontal que, con suspense, superó al portero visitante para hacer justicia en el marcador firmando así un tanto de bellísima factura.

Tras la reanudación, el Córdoba no bajó el ritmo y amplió su renta gracias a una cabalgada monumental por la izquierda de Adri Fuentes, quien cazó su propio rechace tras un disparo repelido por Cantero para empujar el balón a la red con la puntera.

El Burgos trató de reaccionar aprovechando un error de Alcedo en la salida delbalón, pero Iker Álvarez volvió a mostrarse providencial al sacar un pie salvador ante el disparo ajustado de David González para mantener la ventaja.

El tramo final del encuentro sirvió para ver el debut del fichaje invernal Diego Percan y para que la defensa local neutralizara los tímidos intentos visitantes, como un remate manso de Aitor Córdoba que no inquietó al meta rival.

ficha del partido: córdoba - burgos

2 - Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Juan María Alcedo; Alberto del Moral, Requena (Jan Salas, m. 80), Pedro Ortiz (Kevin Medina, m. 73); Carracedo (Percan, m. 80), Jacobo (Dalisson, m. 88) y Adri Fuentes (Obolskii, m. 88).

0 - Burgos: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; David González (Mollejo, m. 69), Atienza (Marcelo, m. 89), Ivan Morante (Fermin, m. 80), Iñigo Córdoba; Mario González (Fer Niño, m. 69) y Curro.

Goles: 1-0, m. 44: Jacobo. 2-0, m. 53: Adri Fuentes.

Árbitra: Huerta de Aza (Colegio canario). Amonestó al visitante Lizancos (m. 24).

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 14.212 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de los abonados número 2 y número 9 del Córdoba.