Manolo Lama señala al jugador del Real Madrid que ha salido perdiendo desde la llegada de Xabi Alonso: "No se encuentra"

El Real Madrid recibió este sábado al Espanyol en la 5ª jornada de Primera División. Encuentro que llegó tras el debut en Champions League del equipo blanco el pasado martes ante el Olympique de Marsella y que terminó con victoria merengue por 2-1.

novedades en el once

El regreso de Vinícius Jr. al once del Real Madrid, junto a la entrada de Dani Carvajal y Raúl Asencio en defensa, más la presencia de Gonzalo García en el tridente, fueron los cambios que realizó Xabi Alonso para medirse al Espanyol.

Después de iniciar la Liga de Campeones en el banquillo ante el Olympique de Marsella, Vinícius volvió a la titularidad.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

Xabi Alonso mantuvo en el banquillo a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, a Endrick, los tres recuperados de las lesiones que les han impedido tener minutos esta temporada. Los dos primeros disfrutaron de minutos en la recta final del choque.

La bajas por sanción de Dean Huijsen permitió la entrada en el centro de la zaga de Asencio, mientras que la de Trent Alexander-Arnold por lesión dio continuidad a Dani Carvajal en el lateral derecho.

Xabi realizó ajustes tácticos y cambios de posición, con Franco Mastantuono en el centro del campo por Arda Güler, y un nuevo tridente.

un jugador señalado

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Manolo Lama realizó una reflexión sobre los jugadores que no están mostrando su mejor nivel en este comienzo de temporada con el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso.

Por un lado, Lama apuntó a Vinicius ya que para él "ha empeorado su posición en el campo", aunque el director de Tiempo de Juego, Paco González, añadió lo siguiente: "Lleva todo el año así. Lo que aporta al partido es lo mismo que el año pasado".

Alamy Stock Photo Vinicius Jr del Real Madrid CF

Además, Lama señaló al uruguayo Fede Valverde como otro jugador merengue que "no es que haya empeorado porque él quiera" sino que "la forma de jugar le empeora": "No se encuentra".

victoria del real madrid

Los goles de Militao y Mbappé dieron la victoria al Real Madrid, que con este triunfo, suma pleno en las cinco primeras jornadas y es líder en Primera con 15 puntos de 15 posibles.