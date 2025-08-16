El Barça inscribe por fin a Joan García y Rashford

Joan García, nuevo guardameta del Barcelona, por fin está inscrito como futbolista de la primera plantilla azulgrana en la página oficial de LaLiga, por lo que podrá jugar este sábado en el encuentro de la primera jornada de su equipo ante el Mallorca (19:30 horas).

LaLiga El portero catalán y el extremo inglés ya aparecen en la lista de inscritos de LaLiga.

El portero catalán llegó procedente del Espanyol tras el pago de su cláusula de rescisión, pero dados los problemas del Barcelona con el Fair Play Financiero se ha tirado más de un mes sin ser registrado y solo ha podido serlo gracias a que La Comisión Médica de LaLiga ha dado el visto bueno a la lesión de larga duración del alemán Ter Stegen. Eso sí, el Barça tendrá que hacer los deberes y llegar al 1:1 porque solo estará inscrito hasta el 31 de diciembre.

Así, Joan García aparece en la página del organismo con el número 13. El 1 es para Iñaki Peña, que acabará saliendo cuando se inscriba al otro guardameta, el polaco Szczesny al que todavía no se ha conseguido dar de alta.

El Barcelona ha conseguido, asimismo, resolver la inscripción del inglés Marcus Rashford, otra de las incorporaciones a la plantilla y que ha entrado en la lista de convocados de Hansi Flick para el comienzo de la defensa del título en Palma. En su caso ha sido gracias al aval de 7 millones de euros presentado por la directiva de la entidad y a la renovación de Koundé. En esa convocatoria no están Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort y Bardghji que no han conseguido ser inscritos.