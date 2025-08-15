La contrarreloj del Barça para conseguir inscribir a sus jugadores: Le faltan 7

No está siendo un mercado veraniego nada fácil para el Barcelona. Los de Hansi Flick son los vigentes campeones de LaLiga, pero un año más están teniendo muchos problemas con las inscripciones. Pese a los esfuerzos no están en la regla del 1:1 y, por el momento, no han podido inscribir a ninguno de sus fichajes.

El equipo debuta este sábado a las 19:30 horas en Mallorca y a estas horas, en la página de LaLiga solo aparecen 18 futbolistas. Dos de ellos, Ter Stegen y Lewandowski, están lesionados y otro, Iñaki Peña, no cuenta. Ninguno de los tres fichajes (Joan García, Rashford y Bardghji) está dado de alta. Tampoco lo están Szczesny, Marc Bernal, Gerard Martín y Héctor Fort.

Y eso que la lesión de larga duración de Ter Stegen, la salida de Iñigo Martínez a Arabia Saudí y el aval de 7 millones de euros de la junta directiva han arreglado las cosas. Por si acaso se trabaja también en alguna renovación que genere Fair Play como la de Koundé. Se espera que este viernes sea oficial la inscripción de Joan García hasta el 31 de diciembre gracias a la baja médica de Ter Stegen.

@FCBarcelona_es Rashford, Joan García y Bardghiji posan con el trofeo Joan Gamper

A Rashford se espera registrarlo este sábado a través del aval de la directiva, pero si lo consiguen sería al límite. Gerard Martín ya no puede seguir con ficha del filial por edad, pero si Bernal, que sigue lesionado, Fort y Bardghji. Falta también Szczesny por lo que hasta que no se le inscriba no se permitirá la salida de Iñaki Peña.