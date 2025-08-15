El Barcelona hace oficial la renovación de Koundé hasta 2030

El Barcelona ya ha hecho oficial la renovación de Jules Koundé hasta 2030. El francés terminaba contrato en junio de 2027 y ahora lo ha ampliado tres campañas más. La temporada pasada, el 24-25, disputó 53 partidos y tan sólo se perdió siete. En seis fue baja por una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

Esta será la cuarta temporada de Kounde con la camiseta azulgrana. Llegó en la campaña 2022/23 procedente del Sevilla. Su gran nivel durante la etapa en el conjunto hispalense, donde ya mostró potencial ofensivo y defensivo, fue argumento más que válido para recalar en la entidad azulgrana. Allí, progresivamente, se ha ganado el afecto del barcelonismo y se ha asentado en la posición de lateral derecho.