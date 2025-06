Joan García ya es portero del Barcelona

Joan García jugará en el Barcelona las próximas cinco temporadas. El meta perico, el mejor de LaLiga esta temporada, ha decidido aceptar la oferta culé y cambiar de equipo dentro de la ciudad, pese a los cantos de sirena de la Premier League y al enfado de la afición del Espanyol por lo que considera una traición de un canterano.

Según informa Juanma Castaño, el Barça pagará los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión la próxima semana. Joan García defenderá la meta del club azulgrana hasta 2030. El pago deberá ser íntegro porque el Espanyol no ha negociado por el futbolista.

Quedaría solucionar el problema de la inscripción del guardameta ya que el Barcelona, ahora mismo, no tiene fair play financiero suficiente. Como LaLiga no dio validez a la operación de los palcos VIP del Camp Nou, la entidad no está en el 1:1. Sin embargo, el Barça le ha dado totales garantías a Joan García de que será inscrito y el portero titular la próxima temporada.