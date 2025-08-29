Tomás Guasch encuentra la explicación a la decisión de la UEFA de adelantar el horario de la final de la Champions League: "No cambian porque sí..."

La UEFA ha anunciado este jueves que a partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de comienzo de la final de la Liga de Campeones pasará de las 21.00 horas a las 18.00 horas, una medida tomada para mejorar la experiencia de los aficionados y optimizar la logística de las ciudades anfitrionas.

"La decisión está diseñada para mejorar la experiencia global del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles. El objetivo es hacer del día del partido una experiencia para todos los que quieran formar parte de la emoción, creando al mismo tiempo un ambiente acogedor que facilite a las familias y a los niños asistir al partido de fútbol de clubes más importante de la temporada", apunta el comunicado de la UEFA.

Este jueves además nuestros representantes en la Liga de Campeones, es decir, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal, han conocido sus rivales en la próxima edición de la máxima competición por equipos.

FC BARCELONA: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia (F), Copenhague (C) y Newcastle (F).

REAL MADRID: City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Marsella (C), Olympiacos (F), Monaco (C) y Kairat (F).

ATLÉTICO DE MADRID: Inter (C), Liverpool (F), Arsenal (F), Eintracht (C), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union Saint-Gillois (C) y Galatasaray (F).

ATHLETIC CLUB: PSG (C), Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting de Portugal (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) y Newcastle (F).

VILLARREAL: City (C), Dortmund (F), Juventus (C), Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhague (C) y Pafos (F).

Nuestro compañero Tomás Guasch realizó una reflexión sobre la decisión de la UEFA de adelantar el horario de las finales de las Ligas de Campeones.

Un Guasch que en Deportes COPE apuntó que "esos de la UEFA no cambian porque sí" e bromeó al añadir que "es otra trampa al Madrid".

"No le pueden ganar una final de noche. Y se han puesto manos a la obra. Pero no saben que dos de las cinco primeras las ganó a media tarde", añadió.

Durante su intervención, Guasch ironizó sobre las decisiones que tendría que tomar UEFA sobre las posibles finales: "No descartes que en 2027 se juegue la final un lunes a las 10 de la mañana. Yo, puestos a elegir, hubiese preferido a las 5".