Nacho Peña avisa del peligro del calendario del Real Madrid en la Champions: "Depende de dónde te caiga"

La UEFA comenzó este jueves anunciando que el horario de la final de la Champions League cambiaría de las nueve de la noche a las seis de la tarde. Y ya por la tarde llevó a cabo el sorteo de la fase regular de la competición en el Grimaldi Forum de Mónaco. De los equipos españoles, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic y Villareal tuvieron suerte con sus rivales. Sin embargo, el Real Madrid no encontró esa fortuna.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The UEFA Champions League trophy on display before the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

los enfrentamientos del madrid

En esta nueva temporada, donde se repite el formato del año pasado en la Champions, el Real Madrid se verá las caras en la fase regular con Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. El partido contra este equipo será especialmente pesado para los de Xabi Alonso porque tendrán que viajar hasta una ciudad como Almaty que está situada a apenas 300 kilómetros de la frontera con China y más lejos del centro de Europa que lugares como Dubai o Kabul.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The screen shows all the league fixtures of the upcoming UEFA Champions League season during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

la advertencia de nacho peña

El sorteo del calendario de la Champions League 2025-2026 fue el tema principal del primer tramo de El Partidazo de COPE y uno de los tertulianos que se mojó fue Nacho Peña, quien habló especialmente de los emparejamientos del Real Madrid y dejó un aviso muy importante sobre el choque que tendrá que jugar contra el Kairat.

"Creo que es bueno que al Real Madrid le vengan los morlacos pronto para que así no tenga tiempo a dormirse en los laureles. El año pasado comenzó con el Stuttgart y ya sabemos como terminó: jugando la repesca con 180 minutos más en las piernas. Ahora bien, lo del viaje a Kazajistán es complicado depende de donde te caiga en el calendario. No es lo mismo que te toque en la semana previa al clásico o en una semana donde tengas un partido contra un rival de la parte baja de la tabla," dijo Nacho.

