El Leganés apuesta por Igor Oca

El C.D. Leganés seguirá contando con Igor Oca como entrenador del primer equipo. Tras hacerse cargo del equipo el pasado 5 de diciembre, el técnico vasco continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada.

Oca, de 44 años, llegó el pasado verano al club procedente del Sestao River para dirigir al filial pepinero, al que mantuvo en puestos de playoff de ascenso desde comienzos de temporada. El entrenador blanquiazul comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante, y posee también una amplia experiencia a nivel internacional, habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Iván Gómez, Alberto Bueno y Nano Rivas completan el staff técnico.

El CD Leganés ocupa la antepenúltima posición en la tabla en Segunda con solo 20 puntos en 19 jornadas. El conjunto pepinero destituyó a Paco López en la 16ª fecha y con Igor Oca en el banquillo suma dos puntos de 9 posibles tras empatar con Córdoba y Racing de Santander y perder en Butarque frente al Sporting de Gijón.