La UEFA cambia el horario de la final de la Champions League: Ya no será nunca más a las 21:00 horas

La UEFA ha anunciado este jueves una importante actualización del calendario de partidos de su competición insignia. A partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final de la UEFA Champions League se adelantará a las 18:00 horas en lugar de las 21.00 como venía siendo tradición.

razones de la uefa para el cambio

La decisión tiene por objeto mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles. "Nuestro objetivo es hacer que el día de partido sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de la emoción, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños/as al partido de fútbol de clubes más grande e importante de la temporada", asegura el organismo.

Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones.

La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.

EFE El Puskas Arena de Budapest acogerá la final de la Champions League 2026

"Si bien el inicio a las 21:00 es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada", afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.