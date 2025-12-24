Ineos rompe el mercado para firmar al cuarto del último Tour de Francia

El INEOS Grenadiers ha anunciado la contratación del "joven y talentoso" ciclista escocés Oscar Onley para "principios de la temporada 2026" y "con un contrato a largo plazo" tras haber acordado dicho traspaso con su actual equipo, el Picnic PostNL.

Así lo indicó el INEOS este martes en un comunicado oficial. "El ciclista escocés de Kelso ha dejado huella en el pelotón desde que se convirtió en profesional con tan solo 19 años, con una serie de resultados impresionantes contra rivales de gran nivel", añadió la nota.

"El destacado cuarto puesto de Oscar en el Tour de Francia 2025, con tan solo 22 años, lo convirtió en el ciclista más joven en terminar entre los 10 primeros y subrayó su capacidad para competir en la cima del ciclismo", destacó el mismo texto de prensa. "Crecí viendo a Geraint, Dave y al equipo dominar este deporte y poner el ciclismo en el mapa en Reino Unido, así que estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato a largo plazo, que también significará competir para un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027", declaró Onley a su nuevo equipo.

Este fichaje pone en peligro la situación como líder del español Carlos Rodríguez en el equipo. Y es que el granadino, que fue sexto en el Tour de Francia 2023, ha visto como Ineos ha firmado a Oscar Onley, cuarto, y Kevin Vauquelin, séptimo, en la pasada edición de la ronda gala y que todo apunta a que serán los líderes del equipo en la carrera.