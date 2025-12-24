Ana Peleteiro anuncia su embarazo

Ana Peleteiro cierra el 2025 con una buena noticia. La atleta española ha anunciado este 24 de diciembre en sus redes sociales que está embarazada de su segundo hijo: "Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025". "Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", asegura Peleteiro en una publicación en la que también aparece su hija Lúa posando con la fotografía de la ecografía.

Ana Peleteiro ya fue madre en 2022 junto a su marido Benjamín Campaoré. Hace meses sufrió un aborto y vivió uno de los momentos más amargos de su vida. Y es que tras anuncia que estaba encinta y perderse el Europeo de atletismo de junio, perdió al bebé que esperaba. La atleta, eso sí, no ha desvelado de cuánto tiempo está embarazada, pero sí ha dejado caer que llevan tiempo sabiéndolo: "Estos últimos meses hemos estado guardando un secreto muy bonito".