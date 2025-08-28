champions league
Sigue en directo el sorteo de la Champions League, en Tiempo de Juego
Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic de Bilbao conocen sus rivales para la fase liga de la Champions League.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Liga de Campeones 2025-2026 sortea este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco (18.00 horas), donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.
Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completen los octavos de final.
