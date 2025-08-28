Sigue en directo el sorteo de la Champions League, en Tiempo de Juego

El sorteo de la Champions League fue más injusto para unos equipos que otros.

La Liga de Campeones 2025-2026 sortea este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco (18.00 horas), donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.

Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completen los octavos de final.