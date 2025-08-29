Gonzalo Miró, sobre el sorteo de la Champions para el Atlético: "El problema del Atleti es..."

El próximo 16 de septiembre dará comienzo la siguiente edición de la UEFA Champions League. Antes de que llegue esa fecha, todos los equipos ya habrán conocido los partidos que tendrán que disputar en la fase regular, entre ellos los españoles. De todos ellos, Real Madrid y Villareal tendrán duelos especialmente complicados mientras que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid han tenido un poco más de suerte.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The screen shows all the league fixtures of the upcoming UEFA Champions League season during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

los duelos del atlético de madrid

Para intentar olvidar lo sucedido el año pasado con el penalti por doble toque de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid tratará de igualar e incluso superar el quinto puesto que consiguió en la liguilla tras ganar seis partidos y solo perder dos. En este año, el conjunto del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano a Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt y Union Saint-Gilloise. Mientras que ejercerá de visitante en los campos del Arsenal, PSV, Galatasaray y Liverpool.

De su última visita a Anfield conserva grandes recuerdos ya que venció al conjunto inglés por 2-3 en un partido espectacular en el que destacó el majestuoso doblete de Marcos Llorente y el gol final de Álvaro Morata.

gonzalo miró no se fía

Viendo que el Atlético de Madrid, después de haberse dejado en el mercado de fichajes más de doscientos millones de euros y de haber sumado un punto en sus dos primeros compromisos de LaLiga ante Espanyol y Elche, Gonzalo Miró manifestó en El Partidazo de COPE el miedo al que tendrá que hacer frente el equipo madrileño en la Champions: "El problema del Atleti es el Atleti. Estamos dando por hecho que va a superar a los rivales fáciles cuando en liga está demostrando que a los equipos que están varios escalones por debajo de él no les está ganando".

canales de whatsapp