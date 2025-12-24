El fichaje de 72 millones de euros que prepara el Manchester City para esta Navidad

El Manchester City está a solo 2 puntos del Arsenal en la Premier League. Tras un 2024/2025 para olvidar, los de Guardiola vuelven a ser el equipo que eran y no quieren dejar escapar ningún título. Para ello, desde los despachos se estarían preparando una enorme inversión que añadiría más pólvora al ataque. Y el elegido es Antoine Semenyo.

El delantero ghanés suma 8 goles y 3 asistencias en 16 partidos y es objeto de deseo de todos los equipos importantes de la competición salvo el Arsenal. Según la BBC, el City es el mejor colocado para llevarse al delantero del Bournemouth. Todo apunta a que Semenyo saldrá del equipo de Iraola porque cuenta con una cláusula de rescisión hasta el 10 de enero de 72 millones de euros, cantidad que a partir de entonces se disparará.

Los grandes lo saben y no van a desaprovechar la oportunidad de hacerse con un delantero que está dejando muy buenas sensaciones. El club que le ofrezca mejores condiciones se lo llevará y parece que ese va a ser el Manchester City, aunque el Liverpool parece que también puede pujar por su fichaje ya que necesita un nueve después de la grave lesión de Isak.