Los recados de Herrera al colectivo LGTB y a Bildu, lo más leído en cope.es esta semana

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha analizado esta circunstancia y ha criticado al colectivo LGTB por no protestar por los insultos de Delgado a Marlaska. "En los audios obtenidos de manera irregular se evidencia una toma de postura en algunas posiciones que no dejan muy bien a la ministra. El problema es negar las evidencias y ser la ministra que dice “no y no y no”, que al final tiene que decir “sí y sí y sí y si”. Es decir, "no conozco a Villarejo", al final "sí lo conozco". "No he estado nunca con él"; al final "sí, tres veces". Hombre, "yo no he dicho eso de 'maricón'". Sí lo dijiste. Bueno, "sí lo dije, pero no me refería Marlaska". Sí te referías a Marlaska. Bueno, "sí me refería Marlaska, pero no era en el sentido en el que usted lo piensa".

RTVE ha hecho público este martes la retribución prevista en el Presupuesto para la Administradora Única, Rosa María Mateo, así como la de su predecesor, José Antonio Sánchez, que estuvo en el cargo hasta el 22 de junio de 2018.

El ejercicio 2018 tiene unas características especiales, en tanto que en el mismo confluyen dos presidencias. La retribución bruta prevista en el Presupuesto para el presidente de la Corporación RTVE para la totalidad del ejercicio 2018 es de 201.367,74 €.

El portavoz de la Comisión Interior del Senado, Jon Iñarritu, ha rechazado públicamente a través de Twitter acudir a un acto oficial para celebrar el reconocimiento a la mujer guardia civil. En su lugar, ha anunciado que acudirá a Cataluña a "participar en varios actos en conmemoración del 1-O y de rechazo a la brutalidad policial". Este evento organizado por el Director General de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Vilas y que contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tendrá lugar el próximo viernes 28 de septiembre a las 13 horas en el Patio de Armadas de la Dirección General de la Guardia Civil.

El consejero catalán de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda por el que el Estado pagará a la Generalitat en los próximos cuatro años un total de 1.459 millones de euros para inversiones e infraestructuras (759 millones) y para financiar los Mossos d'Esquadra (700 millones). De la primera cantidad, Hacienda se compromete a incluir ya 200 millones a través de los Presupuestos del Estado de 2019.

El capitán del Real Madrid reconoció que "este tipo de galas merece tener a los mejores del fútbol", tras la ausencia de Cristiano Ronaldo y Messi en los premios The Best.