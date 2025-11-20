CaixaBank lanza Generación +: una propuesta que va más allá de las soluciones financieras
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Redacción Herrera en COPE
Publicado el
1 min lectura1:25 min escucha
¿Sabías que nuestros mayores son más activos que nunca?
Viajes, actividades al aire libre, voluntariado, lectura... La jubilación hoy es sinónimo de vida plena.
Para acompañarlos en esta etapa, CaixaBank lanza Generación +: una propuesta que va más allá de las soluciones financieras. Incluye servicios de ayuda como la gestión de la prestación por dependencia y propuestas de ocio, formación y movilidad.
Porque el propósito es claro: estar al lado de nuestros clientes a lo largo de toda su vida.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
"Tuvimos el privilegio de ser testigos de uno de los momentos históricos de España: moría un régimen, pero no nacía inmediatamente la libertad"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar: «Es puntual»
La cadena de distribución se ve obligada a reducir de manera circunstancial el porcentaje de huevos frescos provenientes de gallinas libres de jaula que vende en sus supermercados
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño