El claro mensaje de Herrera al colectivo LGTB por su silencio ante los insultos de Delgado a Marlaska

La actual Ministra de Justicia, Dolores Delgado, profirió insultos homófobos en 2009 a Fernando Grande-Marlaska, hoy compañero suyo en el Consejo de Ministros. En unos audios difundidos este martes correspondientes a un almuerzo de la ahora ministra con el excomisario Villarejo y Baltasar Garzón, Delgado no dudó en llamar a Marlaska "maricón" de manera despectiva.

Delgado: ¿Puedo contar lo de éste?

Garzón: Sí.

Delgado: Un maricón.

Villarejo: ¿Quién es maricón? ¿Quién?

Delgado: Marlaska

Tras la publicación de los audios, la ministra aseguró este martes en un primer momento que los audios estaban "manipulados". Después, admitió que dijo la palabra "maricón" pero no refiriéndose a Marlaska. Finalmente, su propio departamento admitió que sí hacía referencia al ahora ministro pero no por su "orientación sexual". En mitad del chaparrón y las peticiones de dimisión, Marlaska aseguró que no se sentía ofendido por su compañera de gabinete y no dudó en fotografiarse con ella abrazándola al inicio de una sesión del Senado en el que la ministra fue reprobada.

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha analizado esta circunstancia y ha criticado al colectivo LGTB por no protestar por los insultos de Delgado a Marlaska. "En los audios obtenidos de manera irregular se evidencia una toma de postura en algunas posiciones que no dejan muy bien a la ministra. El problema es negar las evidencias y ser la ministra que dice “no y no y no”, que al final tiene que decir “sí y sí y sí y si”. Es decir, "no conozco a Villarejo", al final "sí lo conozco". "No he estado nunca con él"; al final "sí, tres veces". Hombre, "yo no he dicho eso de 'maricón'". Sí lo dijiste. Bueno, "sí lo dije, pero no me refería Marlaska". Sí te referías a Marlaska. Bueno, "sí me refería Marlaska, pero no era en el sentido en el que usted lo piensa".

Para Herrera, el problema es que no se sabe cuándo dice la ministra la verdad. "Y ese es el problema. Porque, oiga, con Villarejo ha hablado muchísima gente. Gente que a lo mejor no sabía que estaba siendo grabada. Y los comentarios que hizo esta señora pueden definir el carácter de esta señora que, independientemente de eso, es una sectaria de tomo y lomo. Puede estar tranquila por el hecho de pertenecer a la progresía militante, que le hace tener una superioridad moral. Nunca el colectivo LGTB, el que perdona la vida o el que castiga en función de esta nueva moral victoriana, la va a crucificar. Vamos, si eso mismo se lo escuchan decir a Soraya o a Cospedal les montan una intifada en Chueca. Pero una intifada. Y en esta caso, las feministas calladas como puertas. Las 'feminoides'. más bien", ha dicho.

[ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE CARLOS HERRERA DE ESTE MIÉRCOLES]