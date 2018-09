Esto es lo que cobra Rosa María Mateo como administradora temporal de TVE

RTVE ha hecho público este martes la retribución prevista en el Presupuesto para la Administradora Única, Rosa María Mateo, así como la de su predecesor, José Antonio Sánchez, que estuvo en el cargo hasta el 22 de junio de 2018.

El ejercicio 2018 tiene unas características especiales, en tanto que en el mismo confluyen dos presidencias. La retribución bruta prevista en el Presupuesto para el presidente de la Corporación RTVE para la totalidad del ejercicio 2018 es de 201.367,74 €.

En el referido ejercicio de 2018, Rosa María Mateo ha sido nombrada una Administradora única con fecha 27 de julio. Dado el carácter transitorio que tiene el ejercicio de su puesto, se ofrecen sus retribuciones brutas mensuales que ascienden a 10.405,02 euros. En cuanto a las retribuciones ligadas al cumplimiento de objetivos, no se incluyen porque la Administradora Única ha renunciado a su percepción.

La retribución bruta para el presidente de la Corporación RTVE en el ejercicio 2018 es así superior a la de 2017 (199.379,39 euros) y a la de 2016 (197.125,44 euros)

DEFENSA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Rosa María Mateo ha defendido este martes la independencia de su gestión y ha advertido a todos los grupos políticos de que no va consentir que quieran controlar la corporación pública ni le den órdenes. "Yo vengo aquí a decir la verdad (...) Soy independiente y nadie me va a dar órdenes, ni ustedes ni nadie", ha enfatizado Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, en la que ha acusado a los políticos de que les importe "muy poco" la televisión pública y de que sólo se interesen por ella "cuando la pueden controlar". "Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga", ha subrayado Mateo.

Ha negado haber dado ninguna instrucción a los servicios informativos y haber recibido órdenes desde el PSOE para llevar a cabo su gestión, algo que "no ha ocurrido ni va a ocurrir". "No soy podemita, no soy socialista, no soy nada. Soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos (...) Creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia", ha indicado.