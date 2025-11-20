El mensaje de Courtois a Tebas por sus palabras sobre el partido de Miami: "A mí nadie me manda lo que tengo que decir"

El pasado mes de octubre se produjo un cruce de declaraciones entre Thibaut Courtois y Javier Tebas por la suspensión del Villarreal - Barcelona, partido que La Liga quería que se disputase en Miami en el mes de diciembre.

LaLiga El Villarreal-Barça de Miami se disputará el 20 de diciembre.

TENSIÓN POR EL VILLARREAL - BARCELONA DE MIAMI

El portero del Real Madrid comparó la situación con la NFL, que tiene definido un plan de expansión, al contrario que La Liga. "Es lo normal, no tenía sentido ese partido", comentaba el belga en rueda de prensa.

Y añadía: "Fue el organizador quien dijo que no. Han usado la cabeza y han dicho que no tiene sentido. Es fácil. Si quieres hacer algo así, se tiene que votar como se hace en la NFL, y lo hace de una manera transparente y bien".

Javier Tebas y Thibaut Courtois

Para finalizar, Courtois apuntaba: "Si crees que tu marca y la Liga es la mejor liga del mundo, no te hace irte fuera a jugar tus partidos. Primero tienes que tener llenos tus estadios y mejorar otras cosas".

Declaraciones a las que respondió con dureza Javier Tebas. El presidente de La Liga llegó a asegurar que era como si oyese a "José Ángel Sánchez" y comentó: "Los jugadores del Real Madrid solo saben decir que adulterada, adulterada... Pero... ¿qué van a decir? ¿Se atreven a decir algo en contra?".

EL MENSAJE DE COURTOIS A TEBAS EN EL PARTIDAZO DE COPE

Y este miércoles el guardameta del Real Madrid ha mandado un mensaje al presidente de la Liga durante la entrevista que le ha realizado Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

"A mí nadie me tiene que mandar. En mi carrera siempre he dicho lo que pienso y eso me ha traído mucho viento en contra también, porque después la gente está esperando a que hagas un mal partido para ir contra ti", afirmó Courtois.

Y agregaba: "Nadie me ha dicho nada y lo que dije era sentido común. Todo el mundo sabe que jugar un partido en Miami no se puede decidir de esa forma y que la NFL lo ha hecho bien".

Para finalizar, el belga dijo: "Si queremos hacerlo como ellos, se tendrá que buscar una manera de llegar a un acuerdo. Pero si tengo que jugar con el Betis en su estadio, será mucho más difícil que jugarlo en Miami, donde la mayoría de aficionados son del Real Madrid".