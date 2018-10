El Informe Negre spbre Toño Matilla, el capo taurino que ha acabado con Talavante, lo más leído en cope.es

1. Toño Matilla, el capo taurino que ha acabado con Talavante

Javier Negre ha investigado esta semana a quien maneja los hilos del mundo del toro, el empresario Toño Matilla. Tras la retirada de Alejandro Talavante el periodista Javier Negre ha investigado el motivo de que una de nuestras grandes figuras haya dejado los ruedos. Y ojo que tiene miga el asunto.

El periodista Javier Negre investiga el mundo de los toros esta semana.

2. El 'toque' de Herrera a la ministra Montero por su insólita recomendación a las grandes empresas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recomendó este lunes "inteligencia emocional" a las grandes corporaciones empresariales y bancos para que entiendan que el nuevo impuesto de transacciones financieras les permitirá "recuperar parte de la reputación social que perdieron durante la crisis". Montero subrayó, en un foro organizado por el grupo periodístico Joly en Sevilla, que las grandes corporaciones españolas "tributan menos que las medianas y pequeñas empresas", por lo que considera "de justicia revertir esta situación y que quienes tienen el mayor beneficio empresarial sean quienes más aporten".

3. Herrera: "Todo en Sánchez es falso, impostado, hasta las donaciones de sangre"

El análisis de la actualidad del bronco debate del miércoles en el Congreso de los Diputados. "Y los trabajadores de San Fernando, de Puerto Real, del Puerto de Santa María de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, de Navantia y, luego, además, la industria auxiliar que está en otros lugares, Ferrol y Cartagena, etcétera, etcétera. Oiga, supongo que hoy respirarán un poco más cuando han oído al presidente del Gobierno, pues... Eso, apelar al interés de España. Bueno, yo me imagino que también apelar secretamente al interés de las elecciones en Andalucía. ¿Si no hubiera habido elecciones en Anadalucía estaríamos en la misma postura? Pues miren, yo ya no lo sé porque de Sánchez cualquier cosa es posible. Cualquier reacción es posible. Es el tío menos fiable que hay. En Sánchez posiblemente todo es falso. Impostado. Hasta las donaciones de sangre", apuntaba Herrera.

4. La reacción de Herrera a la oferta de trabajo en la que puntuaba no ser heterosexual

El ayuntamiento de La Coruña beneficiaba para un concurso a las empresas que contrataran a al menos un 25% de trabajadores no heterosexuales. "Entonces, claro, ha llegado un tribunal y ha dicho: 'Vamos a ver, ¿qué tontería es esta?' Es decir, la empresa a la que se contrata tenía que garantizar que no contrataría a personal heterosexual. Si era así, eso le puntuaba más que a otra empresa, aunque la otra demostrara mejor gestión... ¡Estamos rodeados de idiotas! ¡Estamos rodeados de idiotas! Es un disparate desde el primer minuto hasta el último", ha dicho el comunicador.

5. Herrera, a Iglesias: "No te equivoques, Pablito, Puigdemont no es un exiliado; es un prófugo de la justicia"

"Como saben ustedes, el protagonista anda que no está feliz. ¡Anda que no está feliz con ello! El chico de los recados del PSOE y del Gobierno, que es Pablo Iglesias, pero ojo que hay veces que el chico de los recados se puede comer la merienda que lleva. Y saben ustedes que se ha dedicado, por indicación de ese Gobierno que hay cosas que no puede hacer, pues a entrevistarse en el casino provincial de Lledoners, que es en lo que se ha convertido la celda de Oriol Junqueras, con el golpista Oriol Junqueras. Bah, presunto golpista Oriol Junqueras, y después, por teléfono, con la estrella errante de Waterloo, que es Carlos Puigdemont". Así hablaba de la reunión entre Junqueras e Iglesias Carlos Herrera en su monólogo del lunes 22 de octubre.