Herrera, a Iglesias: "No te equivoques, Pablito, Puigdemont no es un exiliado; es un prófugo de la justicia"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien. Es lunes. Es 22 de octubre del 2018. Felizmente es lunes y ha pasado ya el sábado. El sábado de agua en la provincia de Málaga, por ejemplo. Fue... Se están recuperando ahora de la mayor tromba de agua de la historia. Ha dejado un hombre muerto, un bombero de 43 años casado, dos hijos, José Gil, de Antequera. Iba en el camión, el agua se volcó en el camión, se lo llevó, lo golpeó, lo saco de la carretera, lo inundó, pudieron salir los compañeros, no pudo salir él y, finalmente, su cadáver ha sido encontrado a 7 km del camión. En Campillos cayeron 400 litros por metro cuadrado. Es una cosa que no nos alcanza la imaginación a saber cómo es, pero en Campillos sí que lo han sabido. Vaya si lo han sabido... Bueno, hoy el tiempo va a estar más tranquilo. Vuelve la estabilidad, predominan los cielos despejados, y en fin...

Y hay un nombre propio en el deporte que no es Lopetegui. No es Lopetegui. Este fenómeno que puede ser, antes decíamos, un estupendo entrenador, pero como estratega... Qué manera de cargarse una carrera cediendo a los cantos de sirena del otro, de Florentino, dos días antes que empiece el mundial, dejando tirada a una selección que luego hizo el papelón que hizo, y marchándose a un club donde está haciendo el papelón que está haciendo. ¡Qué manera de acabar con una carrera! ¡Qué forma más absurda! El nombre propio es el de Marc Márquez que ayer logró en Japón su quinto título del mundo en moto GP.

¿Y qué otros nombres propios son los que hoy ocupan la actualidad? Lo han venido ocupando el fin de semana. Como saben ustedes, el protagonista anda que no está feliz. ¡Anda que no está feliz con ello! El chico de los recados del PSOE y del Gobierno, que es Pablo Iglesias, pero ojo que hay veces que el chico de los recados se puede comer la merienda que lleva. Y saben ustedes que se ha dedicado, por indicación de ese Gobierno que hay cosas que no puede hacer, pues a entrevistarse en el casino provincial de Lledoners, que es en lo que se ha convertido la celda de Oriol Junqueras, con el golpista Oriol Junqueras. Bah, presunto golpista Oriol Junqueras, y después, por teléfono, con la estrella errante de Waterloo, que es Carlos Puigdemont.

Sigue con su agenda de reuniones porque hoy quiere verse con Iñigo Urkullu, que ya es una cosa más... Lo de Iñigo Urkullu es más llamativo porque, oiga, yo entiendo que el presidente del Gobienro o un ministro no pueden ir a la cárcel a hablar con Junqueras o no pueden hablar con Puigdemont. Vale, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿pero con Urkullu? Con Urkullu que lo único que va a hacer, va a ser decirle qué hay de lo mío, porque lo hace también Pablo Iglesias.

Miren, las conversaciones con Junqueras... Yo no estaba en las conversaciones, usted tampoco, pero yo creo que podemos ponernos de acuerdo en que en esas conversaciones, el tema de los presupuestos era lo de menos. A los de Esquerra los presupuestos de los españoles les importan un pimiento, lo único que les importa es lo único que les importa: Libertad para sus presos golpistas y la independencia de su territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo hay algunos dentro del PSOE y Gobierno que dicen ahora mismo: “Miren, si tenemos que prorrogar los de Rajoy, me parece que mejor incluso. Además, así podemos decir que no cedemos a los chantajes de los independentistas y tal y cual”.

Allí de lo que se ha ido hablar es de futuro. De lo que se ha ido a hablar es del nuevo Frente Popular. La verdad que... A mí me cuesta utilizar lo de Frente Popular porque me parece que es, efectivamente, una vuelta a momento históricos muy delicados de la historia de nuestro país, con lo cual, a lo menor, habrá que utilizar otra expresión. Pero el “social-populismo”, si quieren ustedes, que representan el PSOE, más echado a la izquierda que nunca, y Podemos. La atracción fatal, ese imán de atracción que ha hecho Podemos sobre el PSOE, que lo está atrayendo, atrayendo, atrayendo y olvidando la socialdemocracia. Vamos, es antigualla ya para ellos.

Bueno, pues ese “social-populismo” que está buscando la manera de crear una especie de masa social, de gente que viva de lo publico, la mejor manera de tener, desde luego, un parque móvil de votos que les garantice tranquilidad, necesita del concurso inevitablemente de Esquerra Republicana. Y lo que ha ido a hacer Pablo Iglesias es a decirle: “El futuro nos lo podemos repartir entre los tres. Yo entro a formar parte de un Gobierno con Pedro Sánchez, seré vicepresidente a mi pesar, con lo que me gusta a mí ir por libre, y tú nos apoyas desde fuera. Y a cambio, tú gobiernas en la Generalidad con el apoyo de Comunes y del PSC, y en el Ayuntamiento de Barcelona también. Y así nos quitamos del medio a Valls.

Y luego llega el momento en el que levanta el dedo Oriol Junqueras y dice: “Bueno, ¿y de mi libertad qué? ¿Y de la independencia qué?” Bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos la plurinacionalidad de España. Tú mientras tanto contén las ansias de ser independiente mañana, y vamos a ver cómo acabamos con esta España que conocemos del 78, que es el viejo sueño que tenemos prácticamente todos, los tres que vamos a estar en este asunto. Desde luego el nuestro lo es, y el del PSOE, pues... El del nuevo PSOE seguramente también.

Oiga, fíjense ustedes, un comunista, populista va a negociar con un golpista unos presupuestos y la libertad para ellos de alguna manera. Fíjense que cuando sale de la cárcel dice: “El gobierno ya sabe lo que tiene que hacer; que se dé por enterado”.

Y luego empieza, además, la operación blanqueo del diario 'El País', que siempre está ahí para cuando hace falta, que después de haber contado las cosas que contaba cuando todavía no había cambiado la dirección, ahora hace editoriales pidiendo la libertad de los golpistas. ¡Pidiendo la libertad de esos presos provisionales! Y por si fuera poco el infame editorial del diario 'El País' aparece Pascual Sala. Hombre, ¿quién es Pascual Sala? Pascual Sala es el famoso regalito que nos dejó con Rodríguez Zapatero blanqueando literalmente a las bandas a la banda proetarra, digo proetarra, Bildu, Sortu y compañía con la decisión del Constitucional, también pidiendo la libertad para todos estos. Bueno, pues ese es el enjuague. Den ustedes las vueltas que quieran; ese es el enjuague.

Mientras tanto, los españolitos vamos a seguir aquí esperando a ver qué decide el Supremo, que ahora la están peinando, que dijo primero que había que pagar la hipoteca el banco, luego el cliente, luego se vuelven a reunir porque han visto el estropicio que se hizo en, por ejemplo, el valor de la banca en la bolsa con esa decisión tomada... Hombre, yo desde luego no soy experto para poder decir que ha sido tomada a la ligera, pero hay expertos que sí, que aseguran que debería haber sido un poco más reposada. Y en eso están. En eso están. Con lo cual, una cosa, la otra y la contraria nos llevan a establecer...

Ah, bueno, por cierto, también habló con Puigdemont, también habló con Puigdemont el negociador, el correo del Zar, diciendo que es un hombre interesante, importante, independientemente de su situación procesal y de haberse exiliado. No, querido, perdona, te equivocas, no se ha exiliado, se ha fugado de la justicia, que es muy distinto. Vamos a llamar, Pablito, las cosas por su nombre.