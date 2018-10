Herrera: "Todo en Sánchez es falso, impostado, hasta las donaciones de sangre"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Miren, del sábado al domingo no solo se cambia la hora, es decir, se retrasa la hora para que se duerma una hora más. No solo se emite 'Radio Carlitos Deluxe' entre la 1 y las 2, sino que, además, caen las temperaturas sensiblemente. Por ejemplo, les habló de Sevilla donde hoy con mangas de camisa vas de maravilla, como en tantos lugares de España, incluso con manga corta. El domingo la mínima que se espera, por ejemplo, en Sevilla es de 5 grados. Bueno, pues eso ya es una cosa que se parece un poquito más al invierno o al otoño, ¿no? Pues si eso es así en el sur peninsular, descartamos Canarias que está a lo suyo, por cierto, que va a haber lluvias fuertes, pues en otros lugares más sensibles con las temperaturas, pues... Vamos, que para los que amen el frío se lo van a pasar en grande porque es el primer día que van a tener un destello de frío, que no va a ser frío, pero bueno, va a ser un fresco razonable.

Ayer, damas y caballeros, hubo sesión en el Congreso de los Diputados. En realidad Pedro Sánchez iba a hablar de las armas que se iban a vender a Arabia Saudí. Esas armas que con un baño de Realpolitik ha dicho que las va a vender. ¿Por qué? Porque es que nos puede molestar mucho, puede ser indudablemente inconveniente , repugnante particularmente el régimen saudí, el asesinato de Khashoggi, tantas otras cosas. Pero los intereses nacionales circudan por un carril, y salvo todos aquellos que quieren confundir los carriles de circulación de las cosas, cada carril debe tener su autonomía.

ESCUCHA EL EDITORIAL DE ESTE JUEVES DE CARLOS HERRERA

Y los trabajadores de San Fernando, de Puerto Real, del Puerto de Santa María de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, de Navantia y, luego, además, la industria auxiliar que está en otros lugares, Ferrol y Cartagena, etcétera, etcétera. Oiga, supongo que hoy respirarán un poco más cuando han oído al presidente del Gobierno, pues... Eso, apelar al interés de España. Bueno, yo me imagino que también apelar secretamente al interés de las elecciones en Andalucía. ¿Si no hubiera habido elecciones en Anadalucía estaríamos en la misma postura? Pues miren, yo ya no lo sé porque de Sánchez cualquier cosa es posible. Cualquier reacción es posible. Es el tío menos fiable que hay. En Sánchez posiblemente todo es falso. Impostado. Hasta las donaciones de sangre.

Ayer se produjo en el Parlamento español un detalle que ha pasado, bueno, por el que sobrevolamos demasiado, me da me da hoy la impresión, los medios de comunicación, que nos hemos quedado con el enfrentamiento entre Casado y Sánchez a cuenta de que Casado le dijera que él era participe y responsable del golpe de Estado que se esá perpetrando Cataluña. Y entonces el otro se hizo el ofendido, la vieja dama costipada, y le dijo: “Rompemos relaciones”. Como si hubiera habido relaciones desde la moción de censura que organiza Sánchez con proetarras, con golpistas, en fin... Con excrecencias varias para ocupar la Moncloa. ¿Qué relación va a ver con el Partido Popular que, además, ha hecho también su camino de Damasco?

Ayer lo que le dijo Casado en una sesión en la que Casado se consagró ante los suyos, todo sea dicho, puede parecer grueso calado o puede parecer tiroteo o munición demasiado elevada. Calificar nada menos que de golpista al presidente del Gobierno o cómplice de golpista. Pero, oigan, es que hay datos o detalles que invitan a pensar que, aunque eso sea, efectivamente, de grueso calado, hay mucho de cierto también en ello.

Que Sánchez quiera dar un golpe de Estado en España yo no lo creo, de acuerdo, partamos de ahí. No lo creo. Pero que Sánchez está atrapado por la parte más arrugada del escroto, por quienes sí lo han dado, esa es una evidencia. Absoluta evidencia. Miren, ayer dijo algo Sánchez en el Congreso que es de verdad lo que hay que reparar. Sugirió que el delito de rebelión no es aplicable al 1 de octubre. Oiga, por primera vez el presidente del Gobierno manda un mensaje claro dando a entender que la instrucción que se ha realizado en el Supremo, y que se basa, precisamente, en ese delito de rebelión para tener encarcelados a los que tiene encarcelados, y para dar toda la munición jurídica para que luego un tribunal les juzgue, no está en lo cierto. Eso es lo que dijo ayer Sánchez. Y eso es particularmente grave.

¿Y saben por qué es particularmente grave? Porque realmente es lo que le pidió Pablo Iglesias cuando salio de la carcel de Lledoners después de entrevistarse con Oriol Junqueras. Y dijo: “El Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que moverse”, que es lo que a su vez le dijo Junqueras: “Si queréis algo, si queréis que nos entendamos, aquí tiene que haber gestos para nuestra libertad o para, desde luego, el empequeñecimiento, para que sean más pequeños los delitos de los que nos acusan.

Y lo primero que hace Sánchez en sede parlamentaria es salir de abogado defensor de Junqueras y compañía, de señores que han dado un golpe, citaba a Trillo en el año 94 cuando, siendo diputado, dijo que la rebelión puede darse por militares o civiles armados etcétera, etcétera. Oigan, han pasado desde el año 94, yo tengo una hija que nació en ese año y sé la edad que tiene, por lo tanto, 24 años. 24 años. Las cosas se han hecho muy posmodernas, hasta los golpes. No es Tejero entrando con una pistola en el Congreso de los Diputados. Los golpes se organizan ante la Consejería de Economía impidiendo la acción de la justicia con violencia e impidiendo la actuación de la Guardia Civil con violencia, pero eso para Sánchez no es rebelión. Sí lo es para los jueces que con criterio técnico jurídico así lo entienden y así lo han aplicado. Ojo que tienen que venir otros jueces formando un tribunal y tienen que decidir si es así o no es así. Ya veremos, a lo mejor dicen que no y tiene razón Sánchez. Pero es un mensaje claro de abogado defensor.

Y cuando ahí le dice, es que usted está junto a los que han perpetrado ese golpe, tampoco están diciendo grandes tonterías. No dijo ninguna tontería Pablo Casado. Ayer la tontería la dijo Tardá. “Es que si ustedes pudieran nos fusilarían”. Pero qué tontería, pero qué clase de cretinismo político es el que se está alcanzando en España, que cada día se da un paso más. Cuando crees que ya no hay más territorio en el callejón de los cretinos , siempre hay espacio al final para otro paso.

Pues, oiga, sus socios, los socios de Sánchez atacan al jefe del Estado, le reprueban, quieren abolir la monarquía, que en realidad es abolir las libertades y la Constitución en España, quieren desmontar España empezando por los de esa extrema izquierda que resulta una atracción fatal para Sánchez y los suyos. ¿Y Sánchez qué hace? Nada. ¿Qué dice? Nada. ¿Por qué? Porque son los que le pagan el sueldo de presidente del Gobierno, los que le tienen en La Moncloa. Y lo que hace es salir de abogado defensor de todos estos tal y como se pactó en la cárcel de Lledoners entre el señor Iglesias, que es su enviado, y el señor Junqueras.

Ese es el detalle importante de la sesión de ayer. Ese es el detalle muy concreto de la sesión de ayer. Y luego lo que diga Iglesias acerca de que hay que pagar. “Nosotros tenemos que pagar, los ricos, las Koplowitz y Amancio Ortega que paguen las corbetas y que se hagan las corbetas igual, pero no se las vendamos a Arabia Saudí”. Bueno, retrata lo que... Retrata la cortedad mental o la maldad perversa de los socios de este individuo en el que, insisto, todo es 'fake'. Sánchez es 'fake'.