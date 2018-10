La reacción de Herrera a la oferta de trabajo en la que puntuaba no ser heterosexual

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha anulado el concurso público abierto por el Ayuntamiento de La Coruña para contratar el Espazo Diverso, cuyo objetivo era crear un espacio municipal para "las diversidades sexuales e identidades de género". Según informaba este martes 'La Voz de Galicia', en los criterios establecidos por el consistorio aparecía que se otorgaba hasta cinco puntos a las empresas que se comprometiesen a subcontratar al menos un 25% de los trabajadores entre personas LGTBQI; es decir, con orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad.

La Asociación Galega para a Saúde Sexual recurrió a los tribunales al considerar que se trata de una discriminación positiva y que no hay un marco legal que la respalde. Además, la misma asociación se preguntaba cómo se podría acreditar la orientación sexual de los trabajadores. Frente a esas críticas, el gobierno local alegó que la cláusula pretendía fomentar la "integración social de membros de grupos vulnerables" y señalaba que los cinco puntos suponían menos del 5 % de la puntuación máxima y que no se trataba de una cláusula obligatoria.

La noticia no ha pasado inadvertida para Herrera, que ha hablado sobre ella en su monólogo de este miércoles. "Les cuento una cosa que he leído esta misma mañana y que me ha fascinado. El Ayuntamiento de La Coruña, donde gobiernan los de Marea, ha organizado un concurso para crear un espacio municipal para la identidad de género y la diversidad sexual. ¡Qué cosas! Y el concurso para contratar a la empresa que a su vez subcontrate el personal puntuaba más si no era heterosexual. Entonces, claro, ha llegado un tribunal y ha dicho: 'Vamos a ver, ¿qué tontería es esta?' Es decir, la empresa a la que se contrata tenía que garantizar que no contrataría a personal heterosexual. Si era así, eso le puntuaba más que a otra empresa, aunque la otra demostrara mejor gestión... ¡Estamos rodeados de idiotas! ¡Estamos rodeados de idiotas! Es un disparate desde el primer minuto hasta el último", ha dicho el comunicador.

