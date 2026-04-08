"Vemos con el cerebro": el revolucionario implante español que devuelve la luz a las personas ciegas

La ciencia avanza a pasos agigantados y un ejemplo extraordinario es el que ha presentado Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Su equipo de investigación ha desarrollado un revolucionario implante cerebral que permite a personas ciegas volver a percibir luz y formas, un hallazgo que redefine los límites de la neurociencia. Este avance pionero en Alicante representa una nueva esperanza para miles de personas que han perdido la visión.

Un avance basado en una idea revolucionaria

El fundamento de esta tecnología, según ha explicado el propio Fernández Jover, es que “nosotros no vemos con los ojos, sino que todos vemos con el cerebro”. Los ojos actúan como traductores que convierten lo que tenemos enfrente en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. La investigación se salta el paso de los ojos, que pueden estar dañados, para comunicarse directamente con la corteza cerebral.

El sistema utiliza una matriz de 100 microelectrodos, de un tamaño inferior a la uña del dedo meñique, que se implanta en la zona del cerebro que procesa la visión, situada un poco por encima de la nuca. “Imagínate que estimulamos una de esas pequeñas agujas, porque son más finas que un cabello, entonces el paciente podría percibir como un puntito de luz”, detalla el director. Al estimular varias a la vez, se pueden generar formas como líneas, triángulos o cuadrados.

Universidad Miguel Hernández (UMH) El implante en el cerebro

El asombroso caso de Miguel Terol

Uno de los casos más llamativos es el de Miguel Terol, un hombre que se quedó completamente ciego hace ocho años a causa de un infarto cerebral que afectó a su nervio óptico. Tras años adaptándose a su nueva vida, en 2022 su neuróloga le propuso participar como voluntario en este experimento científico, que le cambiaría la vida para siempre. Este tipo de historias, como la del joven Romeo que pudo "ver" un partido del Atlético de Madrid, demuestran el impacto de la tecnología en la vida de las personas.

A Miguel se le colocó el dispositivo en el cerebro durante seis meses. Lo extraordinario fue que, tras la estimulación eléctrica y el entrenamiento visual, “empezó a recuperar parcialmente la visión de manera espontánea”, un resultado que sorprendió al propio equipo. Fernández Jover aclara que este ha sido un caso único entre los cuatro pacientes implantados hasta ahora y que se necesita entender mejor por qué sucedió para poder inducirlo en el futuro.

Aunque los otros tres participantes no experimentaron esa recuperación espontánea, los resultados siguen siendo muy prometedores. Gracias al implante, sí que “han recuperado una cierta visión, la vemos funcional, que es, pues, para tareas simples, como orientación, movilidad”, ha confirmado el investigador. El dispositivo no solo estimula, sino que también registra la actividad neuronal, permitiendo a los pacientes, de una forma asombrosa, "oír su propio cerebro".

Han recuperado una cierta visión funcional para tareas simples como la orientación y la movilidad"

Décadas de investigación y un futuro prometedor

Este logro no es fruto de la improvisación, sino de un largo camino que comenzó en los años 90 con ensayos en animales. El paso previo a los humanos fue un exitoso implante en primates no humanos, con 1024 electrodos, en colaboración con el Instituto de Neurociencias de Holanda. Fernández Jover subraya la importancia de los ensayos con personas, ya que, a diferencia de los animales, “necesitamos que nos cuenten lo que se percibe”.

Universidad Miguel Hernández (UMH) Uno de los pacientes que han probado el implante

A pesar del optimismo, el director del proyecto insiste en la prudencia: “hay que ir poco a poco y no generar falsas expectativas”. Aclara que todavía es una fase de investigación y no un dispositivo clínico disponible, recomendando a las personas ciegas acudir a organizaciones como la ONCE, que pueden ofrecer ayuda real a día de hoy. La superación de personas como Eduardo, el costalero ciego de Sevilla, es una inspiración constante en este campo.

Hay que ir poco a poco y no generar falsas expectativas"

El proyecto es un esfuerzo colectivo de un equipo multidisciplinar de médicos, ingenieros, físicos y matemáticos. Para Fernández Jover, es "un privilegio tener la oportunidad de trabajar en este campo y poder ayudar", y una demostración de que en España "se puede llegar a hacer buena ciencia". Una investigación que, sin duda, abre una puerta a la esperanza para mejorar la calidad de vida de miles de personas.