"Existe un periodo para rectificar tu Declaración de la Renta. Todavía estás a tiempo de aplicar deducciones de hace 4 años, del 2022"

Este miércoles, 8 de abril, daba comienzo la campaña de la Renta y en 'La Tarde' de COPE, el periodista experto en economía José María Camarero ha explicado con Pilar García Muñiz, las claves para optimizar la declaración.

Camarero ha destacado que, por norma general, están obligados a declarar aquellos con ingresos brutos superiores a los 22.000 euros de un solo pagador, aunque ha advertido sobre los errores más comunes que pueden hacer perder dinero a los contribuyentes.

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El error de no presentar la declaración

Uno de los fallos más habituales, según el experto, es pensar que por ganar menos de 22.000 euros no es necesario presentar la declaración. Esta decisión, que Camarero califica como "un error clásico y muy español", puede ser perjudicial.

"Provoca que mucha gente deje de ingresar el dinero correspondiente, que al final se lo quede la agencia tributaria", ha señalado. La razón es que existen beneficios fiscales y deducciones a los que se tiene derecho incluso con ingresos inferiores a ese umbral.

Mucha gente deje de percibir el dinero que le corresponde por la liquidación correcta y exhaustiva de su IRPF" José María Camarero Periodista experto en economía

Por ello, el primer consejo del periodista es contundente: "Que todo el mundo valore, independientemente de lo que gane, hacer la declaración de la renta, que la mire, la revise, y vea si le conviene o no". No hacerlo puede suponer que "mucha gente deje de percibir el dinero que le corresponde por la liquidación correcta y exhaustiva de su IRPF".

La novedad para rentas bajas

Este año presenta una novedad importante para las rentas más bajas. Camarero ha explicado que se trata de una deducción para quienes cobraron el salario mínimo o rentas parecidas. Se benefician de ella los trabajadores con salarios brutos anuales de entre 16.576 y 18.276 euros que, tras la subida del SMI, vieron cómo su retención de IRPF aumentaba, anulando en la práctica el incremento salarial.

Para aplicarla, ha advertido Camarero, hay que actuar de forma manual, ya que "no viene automáticamente aplicado". El contribuyente debe buscar en su borrador, dentro de los rendimientos del trabajo, una casilla llamada "deducción por obtención de rendimientos del trabajo". Al clicar en ella, el sistema calculará el importe a devolver.

El 'pozo oscuro' de las deducciones autonómicas

Otro punto ciego para muchos contribuyentes son las deducciones autonómicas. José María Camarero ha recordado que existen 402 deducciones autonómicas en toda España, un "gran pozo oscuro" que provoca que mucha gente "se deje mucho dinero". Las administraciones, según él, no informan activamente sobre estos beneficios fiscales, que abarcan desde gastos en gimnasios, compra de bicis eléctricas, seguros o incluso dentistas.

Además de las deducciones autonómicas, ha recordado otras relevantes como las de los planes de pensiones, las obras de eficiencia energética, la compra de un vehículo eléctrico o los beneficios por renta en especie, como cheques guardería o seguros de trabajo. Revisar el borrador y no aceptarlo sin más es crucial, ya que "puede contener errores" o, más comúnmente, le "faltan muchas deducciones".

EFE Vista de la sala de atención presencial de la declaración de la renta en oficinas

Finalmente, Camarero ha ofrecido un consejo muy práctico para quienes sienten "pereza" ante este trámite: actualizar la situación personal en la primera página del borrador. Datos como el estado civil, número de hijos o cambio de vivienda actúan con un "efecto dominó" que simplifica el resto del proceso.

Y lo más importante: la declaración no es definitiva. "Si presentamos la declaración este jueves, por ejemplo, debemos saber que hasta el 30 de junio la podemos rectificar si hemos metido algo mal", ha afirmado.

Todavía podemos aplicar deducciones que no hemos aplicado desde hace cuatro años" José María Camarero Periodista experto en economía

La gran revelación del experto es que este margen de corrección se extiende aún más en el tiempo. "Todavía podemos aplicar deducciones que no hemos aplicado desde la última declaración del 2022, porque existe un período de 4 años para rectificar tu declaración de la renta", ha concluido. Esto significa que los contribuyentes pueden revisar sus declaraciones pasadas y recuperar dinero de beneficios fiscales que olvidaron incluir, estando aún a tiempo de corregir la del ejercicio de 2022 antes del 30 de junio.