"Es que es la estafa perfecta. Te prometen una inversión descomunal de dinero, te ponen varios señuelos y todo lo que ocurre después es falso"

Saber cómo protegernos en nuestro día a día digital es fundamental en una sociedad cada vez más conectada.

Para abordar esta cuestión, el programa Lo que viene de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, ha contado con la participación de Paula Santolaya, experta en derecho digital y divulgadora tecnológica, más conocida en redes como La Vecina Digital.

Durante su intervención, Santolaya ha desgranado las ciberestafas más frecuentes y ha ofrecido una serie de recomendaciones prácticas para que los usuarios puedan identificar los engaños y evitar ser víctimas de ellos.

Phishing, smishing y vishing: las tres caras del engaño

La experta ha comenzado por diferenciar las tres principales modalidades de suplantación de identidad. El smishing se produce a través de SMS, con mensajes fraudulentos como el conocido aviso de que "tu paquete se ha retenido en la aduana" y se debe pagar una pequeña tasa. Por su parte, el phishing utiliza el correo electrónico para suplantar a instituciones o empresas, como un banco. Finalmente, la modalidad más nueva y peligrosa es el vishing, que se realiza mediante una llamada telefónica.

Es la que a mí más miedo me da, que es por teléfono" Paula Santolaya Experta en derecho digital

Sobre el vishing, Santolaya destaca su peligrosidad creciente. "Es la que a mí más miedo me da, que es por teléfono", afirma. La experta ha recordado una estafa reciente, alertada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en la que un supuesto "asesor antifraude" llama a la víctima para advertirle de un intento de fraude en su cuenta. Con un discurso muy convincente, el estafador solicita información personal y datos bancarios para consumar el engaño.

¿Es posible evitarlo al 100%?

La respuesta de la divulgadora es clara: no es posible estar completamente a salvo. "A mí me han estafado con webs falsas", ha confesado, subrayando que incluso los mayores expertos en ciberseguridad pueden ser víctimas. El motivo es que "las herramientas que utilizan para estafarnos" son cada vez más perfeccionadas y sofisticadas, una tendencia que se ha visto incrementada con el auge de la inteligencia artificial.

No estamos nadie a salvo" Paula Santolaya Experta en ciberseguridad

Consejos prácticos para el día a día

El consejo más importante, según Santolaya, es no hacer "nunca clic en un enlace que pensemos que es sospechoso", ya que los ciberdelincuentes "clavan" la imagen de las empresas. Es fundamental revisar siempre la dirección del remitente, pues suelen ser "correos raros" y no la dirección oficial. El propio presentador del programa, José Ángel Cuadrado, relató cómo estuvo a punto de caer en una trampa similar con un correo que suplantaba a AliExpress y que solo detectó al desplegar la dirección real del remitente.

Otra estafa en auge son las falsas oportunidades de inversión, especialmente en canales de Telegram. En ellos, se suplanta la identidad de influencers para prometer ganancias desorbitadas a cambio de pequeñas inversiones que van aumentando. "Te prometen que vas a lograr una inversión descomunal de dinero y, claro, lo que ocurre aquí es que todo es falso", advierte la experta. Famosos como Antonio Resines o Pablo Motos han denunciado el uso de su imagen para este tipo de fraudes con criptomonedas.

Santolaya también ha explicado otras trampas como la del "paquete de Amazon" que llega sin haberlo pedido y que incita a escanear un código QR para una supuesta devolución, o la del "familiar en apuros", en la que un estafador se hace pasar por un hijo que ha perdido el móvil y necesita dinero. Asimismo, ha alertado sobre los fraudes en plataformas de segunda mano como Wallapop o Vinted, donde el timador siempre intenta que la transacción se realice "fuera de la app" para evitar los controles de seguridad.

Finalmente, respecto a las molestas llamadas spam, la experta ha señalado que, aunque existen tres leyes que las regulan, como la Ley General de Telecomunicaciones, y se recomienda la inscripción en la Lista Robinson, "hay muchas empresas que se saltan las normas". También ha explicado el misterio de las "llamadas fantasma" que cuelgan al descolgar: son máquinas que comprueban si un número está activo para futuras estafas. Ante la duda, la mejor recomendación es no coger las llamadas de números desconocidos.